En pleno arranque de la postemporada de la Euroliga, el Fenerbahce ya mueve ficha pensando en la 2026-27 y en el nuevo proyecto que seguirá liderando Sarunas Jasikevicius desde el banquillo. El club turco busca reforzarse con incorporaciones de peso para construir un equipo aún más competitivo. Uno de los grandes objetivos era la llegada de un base con experiencia y jerarquía en la Euroliga y todo apunta a que el club turco se ha adelantado al resto de pretendientes, cerrando la incorporación del jugador más deseado del mercado, uno de los nombres propios de la competición europea.

Fenerbahce llega a un acuerdo con Trent Forrest

Varios equipos de la Euroliga seguían de cerca a Trent Forrest, base del Baskonia y MVP de la Copa del Rey disputada en febrero, pero el Fenerbahce habría tomado la delantera y tendría prácticamente cerrada su incorporación como nuevo director de juego del sistema de Sarunas Jasikevicius.

Formado en los Seminoles de Florida State de NCAA, Forrest acumuló experiencia en la NBA entre 2020 y 2024, disputando un total de 155 partidos entre Utah Jazz y Atlanta Hawks, antes de consolidarse en el baloncesto europeo como una de las piezas más atractivas del mercado.

En agosto de 2024 decidió dar el salto al baloncesto europeo firmando por el Baskonia, donde con el paso de los meses se consolidó como uno de los bases más destacados tanto de la Euroliga como de la Liga Endesa. Su impacto ha sido inmediato en la élite continental, con medias de 11 puntos, 2,8 rebotes y 4,4 asistencias en 27 partidos de Euroliga. Según informaciones procedentes de Turquía, firmadas por el periodista Yagiz Sabuncuoglu, el club de Estambul habría cerrado su incorporación para la próxima temporada.

¿Ignas Sargiunas también cerrado?

Junto a la posible llegada de Trent Forrest, otro de los movimientos que el Fenerbahce tendría prácticamente cerrados para la próxima temporada es el de Ignas Sargiunas, actual jugador del Rytas Vilnius. El escolta lituano afronta el tramo final de curso con el objetivo de llevar a su equipo lo más lejos posible en la Final Four de la Basketball Champions League, que se disputará en Badalona. Esta temporada ha firmado promedios de 12 puntos, 3 rebotes y 2,4 asistencias, consolidándose como una de las piezas clave del conjunto lituano.

Ignas Sargiunas era uno de los principales nombres en la agenda del Barça Basket como posible refuerzo de cara al próximo mercado estival, mientras que incluso el Baskonia había valorado su incorporación como una opción para reforzar la plantilla de Galbiati. Ambos equipos de ACB seguían de cerca su situación, pero el escolta lituano estaría muy cerca de cerrar su llegada al Fenerbahce, integrándose así en el proyecto del conjunto de Estambul bajo la dirección de su compatriota Sarunas Jasikevicius, un factor clave en la operación.

Fenerbahce responde a los rumores de posibles fichajes

Tras los rumores sobre posibles fichajes, el miembro de la junta del Fenerbahce y responsable del baloncesto masculino, Cem Ciritci, ha querido aclarar la situación y ha negado que el club haya cerrado ningún acuerdo por el momento. El dirigente ha subrayado que el equipo está totalmente centrado en la Euroliga y en la Liga Turca, donde el objetivo inmediato es avanzar en el playoff y mantener la regularidad competitiva. También ha recalcado la plena confianza en el entrenador Sarunas Jasikevicius y en la actual plantilla.

“En este momento no hemos fichado a ningún jugador”, ha asegurado, insistiendo en que cualquier decisión o comunicación oficial sobre la planificación de la próxima temporada se realizará una vez finalice el curso.