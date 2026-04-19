El mercado de verano en la Euroliga se presenta especialmente activo, con varios equipos de primer nivel buscando reforzar posiciones clave de cara a la próxima temporada. La combinación de jugadores que terminan contrato y el interés de grandes entidades como el Real Madrid hace prever movimientos importantes, especialmente en un contexto en el que la competitividad de la competición obliga a ajustar y mejorar plantillas constantemente.

El futuro de Armoni Brooks en el Olimpia Milano

Armoni Brooks ha sido una de las pocas notas positivas del Olimpia Milano en una temporada complicada en la Euroliga. El conjunto italiano ha terminado la fase regular en la 14ª posición con un balance de 17 victorias y 21 derrotas, quedándose fuera de los playoffs por cuarto año consecutivo. En lo individual, el estadounidense ha firmado buenos números, con 13,1 puntos y 3,5 rebotes por partido, además de un destacado 41,6% en tiros de tres, participando en los 38 encuentros del curso.

De cara al futuro, Brooks ha concedido una entrevista en Sportal en la que ha hablado de su situación, ya que acaba contrato este próximo mes de junio con el Olimpia Milano y cuenta con el interés de clubes importantes como el Real Madrid: “El plan es quedarme, pero no estoy seguro. Necesito hablar con mi familia, mis agentes y ver qué sucede”.

Armoni Brooks y su vinculación con el Real Madrid

El futuro de Armoni Brooks parece que seguirá ligado al baloncesto europeo, ya que el propio jugador ha dejado claro que no contempla, al menos a corto plazo, un regreso a la NBA. Su continuidad en Europa responde también a su protagonismo actual, ya que es una pieza importante en el Olimpia Milano y un perfil válido para cualquier proyecto competitivo de la Euroliga.

En este contexto, equipos de primer nivel como el Real Madrid siguen de cerca su situación de cara al próximo verano. El conjunto blanco buscará reforzar el puesto de escolta con un perfil capaz de aportar amenaza exterior y solidez defensiva, características que cumple Brooks. Sin embargo, su fichaje no sería sencillo, ya que la intención del Olimpia Milano es renovarle y podría ofrecerle una propuesta económica superior a la de los madridistas.

Números de Armoni Brooks en la Euroliga con Olimpia Milano