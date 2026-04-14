Son numerosos los rumores que están circulando en torno a la planificación de la plantilla del Barça Basket de cara a la temporada 2026-27. Xavi Pascual tendrá la tarea de construir un equipo completamente distinto al de los últimos años en el Palau Blaugrana, mientras que la dirección deportiva deberá encontrar las piezas que encajen con lo que pide el técnico catalán. En las últimas horas, el periodista lituano Jonas Leksas ha informado del interés del Barça Basket por uno de los mejores tiradores del país.

El Barça Basket sigue a Ignas Sargiunas

No todos los rumores acabarán en fichajes, pero la sección de baloncesto de FC Barcelona podría vivir una de las ventanas de verano más movidas de la última década, donde acertar en los movimientos será fundamental para volver a competir por títulos de manera habitual bajo la dirección en el banquillo de Xavi Pascual. En este contexto, Moses Wright y Josh Nebo son los nombres que estarían más cerca de incorporarse al conjunto azulgrana. Además, desde Lituania también se apunta al interés del club en Ignas Sargiunas.

Ignas Sargiunas firmó una actuación histórica en noviembre de 2025 al anotar tres triples en apenas 12 segundos para culminar una remontada de siete puntos con la selección de Lituania ante Gran Bretaña. Actualmente destaca en las filas del Rytas Vilnius, uno de los equipos más competitivos de la actual Basketball Champions League (BCL). Capaz de actuar tanto como base como escolta, el jugador de Kaunas tiene 26 años y se formó en la cantera del Zalgiris Kaunas antes de dar el salto al baloncesto universitario estadounidense dentro de la NCAA.

El jugador lituano se decidió por el baloncesto universitario estadounidense en 2018 con la Universidad de Georgia y, un año después, pasó a formar parte de Colorado State en 2019, aunque finalmente no llegó a disputar ningún encuentro oficial. Tras su etapa en la NCAA, regresó a Lituania en 2020, donde fue pasando por diferentes equipos hasta consolidarse. En 2024 fichó por el Rytas Vilnius, con el que logró el billete para la Final Four de la Basketball Champions League en Badalona tras superar a ERA Nymburk, en un segundo partido de la eliminatoria en la que Sargiunas aportó 11 puntos.

Gran temporada en Lituania

El jugador no ha disputado nunca la Euroliga y esta temporada está firmando unos promedios de 12,1 puntos, 3 rebotes y 2,4 asistencias en la BCL, elevando sus cifras hasta los 13,3 puntos en la liga doméstica. El Barça Basket lo tiene en su radar, aunque no es el único club de la máxima competición continental que sigue su evolución. También Zalgiris Kaunas mantiene su nombre en la agenda, e incluso Baskonia podría entrar en la puja por su fichaje al inicio del próximo mercado estival.



