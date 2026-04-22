El mercado de la ACB sigue en movimiento en este tramo final de temporada, con varios equipos ajustando sus plantillas para afrontar con garantías la recta decisiva del curso. Las lesiones y la necesidad de reforzar posiciones clave están marcando las últimas incorporaciones, como ha sucedido con el Bàsquet Girona, que ha fichado a un interior trotamundos con mucha experiencia en el baloncesto euopeo e internacional.

Bàsquet Girona se refuerza con el fichaje de James Karnik

El Bàsquet Girona ha hecho oficial el fichaje de James Karnik como agente libre, con un contrato hasta final de temporada. Esta incorporación responde claramente a una necesidad interior del equipo, especialmente por las bajas en la pintura. Con sus 2,06 metros y su perfil físico, el canadiense destaca por su capacidad para jugar cerca del aro y capturar rebotes. No es solo un pívot de anotación, sino un jugador que influye en acciones menos vistosas, como bloquear, cerrar el rebote y generar segundas oportunidades.

En cuanto a su potencial reboteador, encaja perfectamente con uno de los puntos fuertes actuales del Bàsquet Girona. Según las estadísticas avanzadas, el equipo de Moncho Fernández ya es uno de los mejores de la liga en este aspecto, situándose segundo en rebotes defensivos (25,2 por partido), solo por detrás del Valencia Basket, y tercero en rebotes totales (37,3), únicamente superado por Valencia y UCAM Murcia.

James Karnik: un trotamundos que aterriza en la ACB

Respecto a sus números recientes, James Karnik viene de firmar una de sus mejores temporadas en Europa con el Donar Groningen, donde promedió 15,8 puntos, 10,8 rebotes y 1,6 asistencias en liga regular. Además, mantuvo un nivel sólido en los playoffs, con 13,2 puntos y 10 rebotes por partido. Antes de llegar al Bàsquet Girona, el interior canadiense también compitió esta temporada con el Neptūnas Klaipėda de Lituania, donde pudo disputar la Eurocup.

A lo largo de su carrera, Karnik ha sido un auténtico trotamundos y ha pasado por una gran variedad de ligas. Se formó en la NCAA con los Lehigh Mountain Hawks y los Boston College Eagles, antes de iniciar su etapa profesional en Canadá con los Fraser Valley Bandits. Su salto a Europa comenzó en Suiza, con el Lions de Genève, y continuó en la República Checa, con el Basket Brno. Posteriormente regresó a Canadá y, más tarde, volvió al baloncesto europeo, pasando por Países Bajos y Lituania, además de una breve etapa en Asia.

Bàsquet Girona valora el fichaje de James Karnik

El director deportivo del Bàsquet Girona, Fernando San Emeterio, ha confirmado que la llegada de James Karnik responde a la necesidad de reforzar el juego interior debido a las bajas del equipo: “James es un jugador que ha expresado su deseo de venir a Girona. Ve la ACB como una buena oportunidad para él y creemos que nos puede ayudar mucho tanto en el rebote defensivo como en el ofensivo, ya que consideramos que es una de sus principales fortalezas”.