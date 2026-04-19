Valencia Basket lleva semanas trabajando en la planificación deportiva de la próxima temporada con la vista puesta en mantener la competitividad tanto en ACB como en la Euroliga, donde se ha firmado una fase regular histórica. El club analiza posibles movimientos en su plantilla, valorando renovaciones, salidas y nuevas incorporaciones en función del rendimiento en lo que queda de curso, con nombres propios encima de la mesa.

Valencia Basket vence en ACB con Matt Costello como MVP

La semana perfecta del Valencia Basket ha terminado con una ajustada victoria en Fontajau ante el Bàsquet Girona por 81-84, gracias a un triple decisivo de Nate Reuvers. El conjunto de Pedro Martínez, pese a las bajas importantes de jugadores como Pradilla, Braxton Key y López-Arostegui, supo sostenerse gracias a su dominio del rebote ofensivo y a su eficacia desde el perímetro, lanzando casi 50 triples a lo largo del partido.

El gran protagonista fue Matt Costello, que firmó una actuación decisiva con 20 puntos, 10 rebotes y 25 de valoración en apenas 23 minutos de juego. El interior fue clave tanto en la pintura como desde el tiro exterior, anotando 4 triples y sosteniendo al equipo en los momentos de mayor presión del rival. Además, su impacto llegó en fases importantes del encuentro, aportando puntos en el tercer cuarto para mantener la ventaja y respondiendo en el tramo final cuando el Girona apretó hasta forzar un desenlace muy ajustado.

Matt Costello y su contrato en el Valencia Basket

El futuro de Matt Costello en el Valencia Basket es uno de los temas abiertos en la planificación del club de cara al próximo mercado de verano. El interior estadounidense finaliza contrato y, aunque ha tenido actuaciones importantes durante la temporada, su continuidad no está cerrada.

En estos momentos, su renovación no está garantizada y existen dudas dentro de la dirección deportiva sobre la decisión final. Su rendimiento ha tenido altibajos a lo largo del curso, lo que ha generado cierta incertidumbre sobre su encaje en el proyecto a medio plazo. Aun así, sigue siendo un jugador con peso en la rotación, y este tramo final de temporada en ACB y Euroliga puede ser clave para conocer su futuro.