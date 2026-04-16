El Valencia Basket afronta su próximo compromiso de Euroliga ante el Dubai BC con una buena noticia en el apartado físico, ya que el equipo recupera efectivos en la enfermería en un momento clave de la temporada. El conjunto taronja llega con la intención de cerrar la fase regular con buenas sensaciones y con una posición privilegiada en la clasificación.

Valencia Basket recupera a Sergio de Larrea para la Euroliga

La buena noticia del Valencia Basket ha llegado en el entrenamiento previo a la última jornada de la fase regular de la Euroliga. Sergio de Larrea ha dejado atrás la lesión en la rodilla izquierda que le obligó a parar en los últimos compromisos, y el base taronja ya se ha reincorporado a los entrenamientos con el equipo, por lo que está totalmente recuperado y entrará en la convocatoria.

En la presente temporada 2025-26 de Euroliga, De Larrea ha disputado 26 partidos con una media de 3,6 puntos, 1,3 rebotes y 2,2 asistencias en algo más de 10 minutos por encuentro, consolidándose como una pieza de rotación en crecimiento dentro de la plantilla dirigida por Pedro Martínez. Además, el conjunto taronja recupera también a Xabi López-Arostegui.

Las cuentas de Valencia Basket en la Euroliga

El Valencia Basket llega a la última jornada de la Euroliga en una situación de privilegio dentro de la fase regular, con el factor cancha en los playoffs ya asegurado independientemente del resultado final. El conjunto taronja está firmando una temporada muy sólida y puede incluso aspirar a terminar en lo más alto de la clasificación si se combinan su victoria y una derrota de Olympiacos, en un escenario que lo situaría como líder de la tabla.

Sin embargo, su posición final aún puede variar entre los primeros puestos dependiendo de lo que ocurra en el resto de partidos, especialmente en el duelo del Real Madrid. Una victoria le consolidaría en la zona alta y le permitiría llegar a los playoffs con una posición más favorable, mientras que una derrota podría hacerle perder algunas posiciones en la clasificación. En cualquier caso, el Valencia Basket afronta esta jornada con el objetivo cumplido de estar entre los mejores y con margen para decidir su destino en la parte más decisiva del torneo.