El pasado verano de Valencia Basket fue la confirmación de lo que se presuponía, una apuesta fuerte de cara a la Euroliga. Al cuadro llegaron piezas contrastadas de la Euroliga como Neal Sako y Darius Thompson, además de jugadores con un potencial realmente notable, como Omari Moore o Kameron Taylor. Los resultados en Euroliga están ahí, aunque no todas las llegadas están carburando.

Valencia Basket ya tiene planes de mercado

La victoria en Euroliga de Valencia Basket frente a Panathinaikos ha sido una de las más imponentes del curso. Jean Montero se erigió como la superestrella Euroliga que ya es y pone viento en popa la segunda plaza del equipo en Euroliga. A pesar de que los resultados son casi inmejorables en Europa, los taronjas quieren más. Dentro del propio plantel hay cosas que mejorar, como el puesto de base. Si Chris Jones no acabó de encajar, parece que Darius Thompson no va por mejor camino.

Darius Thompson ilusionó a la afición del Valencia Basket con su arranque con el equipo. Sin embargo, su luz se ha ido apagando poco a poco. Si bien está jugando y cumpliendo, no es la estrella Euroliga que el conjunto quiso incorporar en el mercado. Su llegada era la más mediática, pero su protagonismo no va acorde a el caché. El prestigioso insider Euroliga Andrea Calzoni ha confirmado que la entidad valenciana no tiene intención de que continúe. Las informaciones que ya había dado Encestando ganan fuerza.

¿Cómo está la situación con Darius Thompson?

Darius Thompson firmó un contrato el pasado verano por tres temporadas con el Valencia Basket. Si bien eso podría llevar a pensa que su adiós es poco probable, nada más lejos de la realidad. El base italo-americano tiene una cláusula que le permite al club cortar al jugador al final de cada temporada de forma unilateral en caso de bajo rendimiento. Parece que esta decisión está ganando fuerza en los últimos días.

🚨👀Valencia Basket plans not to continue with Darius Thompson next season, sources tell me and @webEncestando.



One of the teams most interested in Thompson is Olimpia Milano, ready to offer him a multi-year contract.#EuroLeague #Valencia #Milano pic.twitter.com/gxpwIudYdV — Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni) April 10, 2026

No son pocos los equipos que codician al base de Valencia Basket. Darius Thompson tiene muy buen cartel en Euroliga y más en su tierra, Italia. De hecho, el partido frente a Olimpia Milado de esta jornada doble de Euroliga ya estuvo marcado en la previa por el interés milanés en el playmaker. Su llegada al cuadro de la bota parece coger fuerza día tras día. El gran escollo era su vinculación con el conjunto taronja, pero parece que podría no haber problemas para dejarlo ir.