Valencia Basket vivió una noche histórica en el Roig Arena al imponerse al Olimpia Milano y certificar un lugar en los cuartos de final de la Euroliga. La remontada y un estilo muy definido y atractivo, como el de Pedro Martínez, continúan escribiendo capítulos importantes en la trayectoria europea de la entidad, aunque todavía no han dicho la última palabra y llega el momento de sacar la calculadora.

Histórico Valencia Basket con Montero como gran figura en la Euroliga

Valencia Basket hizo historia en el Roig Arena al imponerse al Olimpia Milano por 102-96 y asegurarse un puesto en los cuartos de final de la Euroliga. El equipo de Pedro Martínez remontó 14 puntos de desventaja en la segunda mitad gracias a una defensa intensa y un juego coral que desbordó a los italianos, dejando a los taronja en la segunda posición de la fase regular y asegurando su participación directa en los playoffs sin necesidad del play-in.

Jean Montero fue el gran protagonista del partido, liderando la reacción taronja con puntos clave en momentos decisivos y activando la defensa que permitió al equipo darle la vuelta al marcador. El exterior dominicano, que venía de superar una lesión que le dejó varios encuentros fuera, terminó con 25 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias, confirmándose como la estrella del equipo y el gran problema para los rivales en Euroliga.

Las cuentas y el “bendito problema” de Valencia Basket en la Euroliga

Ahora llega el “bendito problema” para Valencia Basket, que afronta las dos últimas jornadas de la Euroliga con la tranquilidad de tener asegurado su puesto en los playoffs, pero con la ambición de cerrar la fase regular entre los cuatro primeros para asegurarse el factor cancha. Los taronja dependen de sí mismos: si ganan los dos partidos restantes frente a Panathinaikos y Dubai, asegurarán al menos la tercera posición, aunque aún podrían ser superados por Hapoel Tel Aviv dependiendo de ciertos resultados.

El average también jugará un papel clave en estas jornadas finales. Actualmente, Valencia Basket tiene buenos registros frente a Olympiacos (2-0) y Fenerbahçe (+12), mientras que lo tiene perdido contra Hapoel Tel Aviv, Real Madrid y Zalgiris. Mantener o mejorar el average frente a Panathinaikos en el próximo encuentro será vital para asegurar el top4 y posicionarse favorablemente en caso de posibles empates con otros equipos, mientras que cada victoria o derrota condicionará quién logra la ventaja de pista en los cuartos de final.

Clasificación actual de la Euroliga