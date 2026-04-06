Valencia Basket se midió en Liga Endesa ACB a uno de los equipos revelación de la temporada. El encuentro no tuvo color y los valencianos dominaron el choque de principio a fin. Ahora, toca ya pensar en una Euroliga más que apretada. Su siguiente rival será Olimpia Milano. En sus filas, uno de los jugadores que más ha tenido a vueltas a la afición taronja, Nate Sestina.

El Valencia Basket ante un partido crucial de Euroliga, contra viejos conocidos

La Euroliga no espera por nadie y la pugna por el top4 está más caliente que nunca. Nadie se quiere caer de los puestos que dan factor campo en los playoffs y el Valencia Basket se está agarrando con uñas y dientes. Delante tendrán un irregular Olimpia Milano. Uno de los nombres del partido es Nate Sestina. Su salida del cuadro taronja estuvo marcada por la polémica.

Good luck, @NateSestina23 🧡



Cas 👉 Nate Sestina se desvincula de Valencia Baskethttps://t.co/bjBgs3TdWo



Val 👉 Nate Sestina es desvincula de Valencia Baskethttps://t.co/aYkElk9zK9



Eng 👉 Valencia Basket part ways with Nate Sestinahttps://t.co/lg3QDQECyG pic.twitter.com/4PY4wyTa4W — Valencia Basket Club (@valenciabasket) October 15, 2025

Nate Sestina a penas contaba para Pedro Martínez y el Valencia Basket acabó buscándole una salida al jugador. Algunos aficionados se posicionaron con el técnico, otros no entendían su rol. El americano, que dejó buenas temporadas en Fenerbahce, prácticamente no jugaba. Su estancia en Italia ha sido más complicada que en España.

Nate Sestina vive un calvario en Olimpia Milano

En su llegada a Olimpia Milano contó con cierto margen de minutos. Su debut tuvo morbo, fue contra el equipo con el que tenía rencillas del pasado, Valencia Basket. Disputó 17 minutos y, aquel encuentro, firmó 6 puntos y 3 rebotes, pero un 0 de 5 en triples. En sus siguientes partidos en Euroliga el ex de Valencia Basket superó los 10 minutos de juego, pero con porcentajes realmente pobres. Sin embargo, eso no fue lo peor, llegó la lesión.

A huge blow for Olimpia Milano. Nathan Sestina will undergo surgery on his arm next week and will be out for at least three months. Ettore Messina confirmed this in the press room. — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) November 20, 2025

Nate Sestina tuvo una lesión realmente compleja. Prácticamente recién aterrizado tuvo que desaparecer de la normal dinámica de Olimpia Milano. Operación de por medio y 3 meses de ostracismo, se recuperó. Por el momento busca volver a coger ritmo. Ya ha podido pisar pista en Euroliga frente a Virtus y París. Sin embargo, aún lejos de una dinámica normal.

En sus últimos dos encuentros, Nate Sestina ha sumado 4 minutos entre ambos. A pesar de ello, al americano le toca medirse a su ex equipo. Quizás pueda aprovechar sus minutos para tomarse una pequeña revancha personal. A pesar de ello, seguramente Valencia Basket esté con la mirada puesta en Armoni Brooks o Zach Leday, que vienen demostrando un nivel espectacular.