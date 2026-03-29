Valencia Basket afronta un momento clave de la temporada, con varias decisiones importantes sobre la plantilla en el horizonte. Tras asegurar victorias cruciales en ACB y mantener su competitividad en Euroliga, el club se encuentra en pleno proceso de renovaciones. Nombres como Pedro Martínez, Nate Reuvers u Omari Moore ya han sido renovados, pero hay otros jugadores con el futuro en el aire.

El nivel de Matt Costello genera debate en Valencia Basket

Valencia Basket ha conseguido una importante victoria por 74-79 en Burgos tras una de las semanas más exigentes de la temporada. Aunque han habido algunos jugadores destacados como Sergio de Larrea, que se ha llevado el MVP, no todos estuvieron al nivel esperado. Matt Costello, que apenas pudo disputar 8 minutos, no logró anotar y tuvo solo dos rebotes y dos asistencias, quedando lejos de influir en el juego como se esperaba.

A pesar de la eficacia de sus compañeros, la actuación discreta de Matt Costello vuelve a dejar de manifiesto que el pívot no está en su mejor nivel y que su incidencia en las últimas jornadas ha sido muy limitada: frente a Partizan jugó 18 minutos y anotó 7 puntos con 4 rebotes; contra Olympiacos, 14 minutos, 0 puntos y 5 rebotes; frente al Barça Basket, 17 minutos, sin puntos y 4 rebotes; ante Real Madrid, 15 minutos y solo 1 punto con 5 rebotes.

Matt Costello y su situación contractual en Valencia Basket

La situación de Matt Costello en Valencia Basket ha generado debate en las últimas semanas. Tras una temporada siendo un interior fiable, sus números de la 25-26 muestran un claro bajón: promedia 7,6 puntos y 3,9 rebotes en 17,1 minutos por partido, con una caída notable en tiros libres (47% frente al 75% de la temporada anterior) y en tiros de dos puntos (1,3 por partido con 60% frente a 2,6 y 71%).

Además, Matt Costello acaba contrato esta temporada y su futuro en el club es una incógnita. Mientras ya se están llevando a cabo varias renovaciones clave como las de Pedro Martínez, Nate Reuvers o Omari Moore, la del pívot estadounidense está en stand-by, y entre los aficionados existe debate sobre si debería ser renovado o no.