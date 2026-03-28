El Valencia Basket vive ciertas turbulencias competitivas. Los de Pedro Martínez perdieron frente a Partizan tras hacer la machada contra Olympiacos. La excelencia mostrada en el arranque se ha tornado por una versión más terrenal. En mitad de todo este revuelo se miden en Liga Endesa ACB a un San Pablo Burgos liderado por un ex, Ethen Happ.

El Valencia Basket y la cláusula del miedo, tema de conversación en Liga Endesa ACB

Las turbulencias que viven los de Pedro Martínez en su pugna por el top4 en Euroliga se azuzan con la polémica en Liga Endesa ACB. Su próximo rival en la competición es San Pablo Burgos, que viene de dar un salto competitivo con la llegada de Ethan Happ. Sin embargo, el interior firmó una cláusula con el Valencia Basket.

🔵 FÉLIX SANCHO en RdP:



– Happ tiene una cláusula de no le permitiría jugar contra Valencia.

– Estamos trabajando para poder incorporar algo de calidad, pero sin traer por traer.

– El mercado israelí es un mercado que puede ser, pero todavía se tienen muchas incógnitas.#SPB pic.twitter.com/FORixSpH2E — Locos X el SanPa 🏀💙 (@LocosXelsanpa) March 23, 2026

El presidente de San Pablo Burgos afirmó que Ethen Happ tendría una cláusula, comúnmente denominada ‘del miedo’, que le impediría medirse a Valencia Basket. Este hecho cambia por completo el encuentro de Liga Endesa ACB. El pívot, al margen de la relevancia que sus estadísticas dictan, influye en muchos ámbitos del juego burgalés.

Había dudas con su encaje, pero Ethan Happ las ha disipado rápido

El talento de Ethan Happ estaba fuera de toda duda tras verle brilla en Liga Endesa con la camiseta de Gran Canaria. Sin embargo, su rendimiento en Valencia Basket se hundió. El jugador venía de un contexto de juego lento y táctico y muchos pensaron que parte del problema era la adaptación al dinamismo de Pedro Martínez. Sin embargo, San Pablo Burgos comparte ciertas características con los taronjas. Algunos aficionados entendieron su llegada como una variante y otros pensaron que podría volver a sufrir. Ni lo uno ni lo otro.

A pesar de que muchos pensaron que San Pablo Burgos echaría el freno con el exjugador de Valencia Basket en pista, nada más lejos de la realidad. Su presencia ha conseguido notarse incluso en fase de juego de posesiones altas. Tanto es así, que es el tercer jugador con el que más posesiones se juegan por 40 minutos del equipo. En este paradigma, firma 13 puntos, casi 7 rebotes y 2 asistencias por partido en Liga Endesa ACB. Su relevancia es tal, que de las 6 victorias del equipo, 5 han llegado desde el aterrizaje del de Ilinois. Valencia Basket propondrá su habitual modelo de juego. La pena, no poder ver al center rindiendo bajo ese paradigma.