El reciente enfrentamiento de Euroliga entre Valencia Basket y Olympiacos se convirtió en un partido épico que terminó con victoria para los locales por 85-84. El encuentro estuvo marcado por momentos intensos y una polémica arbitral que lo convirtió en uno de los mejores partidos desde la inauguración del Roig Arena. Sin embargo, el final del choque está generando polémica debido a una denuncia pública presentada por el club griego.

Denuncia de Olympiacos en su partido contra Valencia Basket

Olympiacos ha emitido una denuncia pública tras el partido de Euroliga contra Valencia Basket en el Roig Arena, asegurando que su presidente, Panagiotis Angelopoulos, y el vicepresidente Giorgos Skindilia fueron escupidos por un grupo de aficionados del equipo valenciano mientras abandonaban las instalaciones del pabellón.

Según ha especificado el club griego, el incidente ocurrió después de la derrota de su equipo por 85-84 y ha generado fuertes quejas por el trato recibido. Olympiacos también ha cuestionado las medidas de seguridad del pabellón, indicando que no se adoptaron precauciones suficientes para proteger a sus directivos. La organización griega ha expresado su malestar por la agresión y ha dejado claro que espera que se tomen responsabilidades por el comportamiento de los seguidores implicados.

La posición de Valencia Basket tras la polémica con Olympiacos

Tal y como ha informado la Agencia EFE, Valencia Basket se encuentra estudiando con seriedad la denuncia pública realizada por Olympiacos y se ha puesto en contacto con el club griego para recabar todos los detalles sobre el incidente. El club valenciano revisará las imágenes y testimonios disponibles para esclarecer lo sucedido y determinar si los hechos denunciados realmente ocurrieron.

En caso de confirmarse que aficionados de Valencia Basket fueron responsables de los escupitajos, el club tomará de inmediato medidas disciplinarias y sancionadoras contra los implicados, subrayando su compromiso con la seguridad en el pabellón y la importancia de mantener un ambiente respetuoso durante los partidos.