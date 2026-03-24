El próximo duelo de la ACB entre Valencia Basket y San Pablo Burgos tendrá una ausencia llamativa por motivos contractuales. Un jugador del conjunto burgalés no podrá medirse a su exequipo debido a una cláusula específica incluida en su salida, una práctica poco habitual pero legal dentro del baloncesto profesional.
Ethan Happ no podrá jugar contra Valencia Basket
Ethan Happ no podrá disputar el partido frente al Valencia Basket en la próxima jornada ACB debido a una cláusula incluida en su contrato. Cuando el jugador salió del conjunto taronja para fichar por San Pablo Burgos, el club valenciano se reservó el derecho de impedir que se enfrentara a ellos durante la temporada, una condición habitual conocida como “cláusula del miedo”.
Esta situación tiene su origen en la inversión que Valencia Basket realizó en Happ y en su posterior lesión, que limitó mucho su rendimiento antes de su salida. Como parte del acuerdo para rescindir su contrato y permitirle continuar su carrera en Burgos, se estableció esta restricción para evitar que pudiera perjudicar directamente a su ex equipo. Por ello, salvo un cambio de última hora, el jugador no podrá estar disponible en ese encuentro.
Los protagonistas hablan de la cláusula de Ethan Happ
El presidente del San Pablo Burgos, Félix Sancho, ha explicado ante los medios de comunicación que la exclusión de Ethan Happ frente al Valencia Basket no genera ningún conflicto institucional. El dirigente ha recalcado la buena relación que mantiene el club con los taronja y señaló que la prohibición de que Happ juegue se debe únicamente a las condiciones de su rescisión contractual: “Por mala suerte para nosotros, no se le permite competir contra Valencia este año. Salvo que ellos decidan lo contrario, Ethan no podrá ser de la partida”.
Por su parte, Pedro Martínez se desvinculó completamente de la decisión y recalcó en redes sociales que no influye en la planificación del partido. El técnico de Valencia Basket ha destacado que la situación es estrictamente contractual y que él no tiene poder sobre la cláusula que impide a Happ jugar.
Los números de Ethan Happ con San Pablo Burgos
Partidos jugados (GP): 15
Minutos por partido (MIN): 24,9
Puntos por partido (PTS): 13,1
Rebotes por partido (REB): 6,7
Asistencias por partido (AST): 2
Porcentaje de tiros de campo (FG%): 52,1%
Porcentaje de tiros libres (TL%): 64,7%
Tapones por partido (BLK): 1,1
Robos por partido (STL): 2,1
Valoración media (EFF): 16,8