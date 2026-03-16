Esta jornada ACB, el San Pablo Burgos ha protagonizado una actuación histórica que les permite respirar en la clasificación. Un jugador clave del equipo, con pasado en Valencia Basket, lideró la victoria sobre el Baskonia con un rendimiento espectacular, destacando tanto en defensa como en ataque y ayudando a su equipo a consolidarse en la lucha por la permanencia en la Liga Endesa.

Ethan Happ firma una actuación excelente con San Pablo Burgos

Ethan Happ firmó este fin de semana una actuación histórica con el San Pablo Burgos en la victoria sobre el Baskonia, logrando seis tapones y estableciendo un nuevo récord del club en un solo partido de la ACB. Su presencia fue determinante tanto en defensa como en ataque, sumando además 16 puntos, 10 rebotes y alcanzando 33 de valoración, consolidándose como uno de los pilares del equipo de Porfi Fisac en la lucha por la permanencia.

Tras superar los problemas físicos que tuvo en su etapa en el Valencia Basket, Happ se ha reencontrado con su mejor versión y se ha convertido en un jugador clave para el conjunto burgalés, que actualmente está fuera del descenso con un balance de 6-16. El choque ante Baskonia también fue una actuación coral de todo el equipo, que firmó el mejor registro anotador y de valoración colectiva del San Pablo Burgos en la historia de la competición.

La etapa complicada de Ethan Happ en Valencia Basket

Antes de su llegada a San Pablo Burgos, Ethan Happ tuvo una etapa complicada en el Valencia Basket, donde llegó en el verano de 2024 procedente del Gran Canaria con contrato hasta junio de 2026. Su primer año estuvo marcado por una grave lesión en el pie que le mantuvo fuera de competición durante casi año y medio, limitando su participación a solo diez partidos entre la ACB y la Eurocup.

A pesar de las dificultades físicas, Happ dejó muestras de su calidad cuando pudo jugar, con promedios de 11,5 puntos con un 65,6 % en tiros de dos, 5,5 rebotes, 2 asistencias y 1,3 recuperaciones, alcanzando 15,1 créditos de valoración por partido. Sin embargo, en ese proyecto de Euroliga, el pívot estadounidense se quedó sin espacio en la pintura con los refuerzos del Valencia Basket y buscó la salida hacia San Pablo Burgos con el objetivo de recuperar su nivel, algo que, por el momento, ha logrado.

El enfado de Galbiati con Baskonia

Tras la derrota de Kosner Baskonia ante San Pablo Burgos, Paolo Galbiati no ocultó su frustración en rueda de prensa y criticó duramente la actitud defensiva de su equipo: “Me preocupa mucho la defensa… faltan muchas cosas, pero sobre todo falta deseo. No tenemos ni una excusa, simplemente no tenemos deseo y ese es el problema más grande”. El técnico también incidió en la adaptación de algunos jugadores nuevos, como Edwards, y en la necesidad de que el equipo mejore colectivamente.