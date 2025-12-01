Tras un inicio decepcionante en ACB, San Pablo Burgos ha entrado de lleno en el mercado de fichajes en busca de reforzar la plantilla con tal de revertir la situación en la clasificación. Ya que, de momento, el equipo burgalés va penúltimo con un balance negativo de 1-7. Con la duda de la continuidad de Bruno Savignani ,la dirección deportiva ha anunciado una salida y pelea con los clubes el fichaje de un descarte de Euroliga.

San Pablo Burgos anuncia la salida de Sergi García

San Pablo Burgos ha confirmado la desvinculación de Sergi García, que finaliza su etapa en el conjunto burgalés tras concluir el acuerdo temporal que lo vinculaba al equipo durante octubre y noviembre. El base balear, que suena fuerte para el Movistar Estudiantes, llegó como solución de emergencia para reforzar la dirección de juego ante las lesiones en la posición, pero su presencia en pista fue limitada a cinco partidos oficiales.

Su paso por el club castellano ha sido más bien circunstancial, ocupando un rol puntual mientras el equipo recuperaba efectivos. En los últimos compromisos incluso se quedó fuera de la convocatoria, terminando con un promedio de 0,6 puntos, 0,8 rebotes y 0,6 asistencias con una media de juego de cinco minutos.

Valencia Basket hace oficial la salida de Ethan Happ

El Valencia Basket ha decidido dar por concluida la etapa de Ethan Happ en la plantilla tras alcanzar un acuerdo para romper el contrato que los unía hasta 2026. El pívot estadounidense, que apenas pudo competir desde su fichaje debido a una lesión en el pie, sólo llegó a participar en cinco partidos oficiales antes de quedar fuera por completo de la dinámica del equipo.

Después de completar buena parte de su recuperación lejos de Valencia y de volver recientemente a entrenar para evaluar su estado físico, Happ queda ahora libre para estudiar nuevas propuestas. Su nombre ya empieza a moverse en el mercado, y varios clubes de la ACB, entre ellos el San Pablo Burgos, están interesados en su fichaje para reforzar la pintura.

Otros movimientos de mercado ACB