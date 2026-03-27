El mercado de la Euroliga empieza a moverse con decisiones estratégicas clave desde las direcciones deportivas, centradas en asegurar la continuidad de piezas importantes y reforzar posiciones sensibles dentro de las plantillas. Los clubes buscan adelantarse a la competencia consolidando sus respectivos proyectos, como sucede con el Valencia Basket.

Valencia Basket quiere cerrar la continuidad de Omari Moore

Tal y como ha avanzado Encestando.es, Valencia Basket anunciará próximamente la continuidad de Omari Moore de cara a la próxima temporada tras alcanzar un acuerdo definitivo con el jugador, poniendo fin a unas negociaciones que se habían prolongado durante meses. El jugador, que contaba con intereses de grandes clubes Euroliga, seguirá en el proyecto taronja.

La renovación del base estadounidense refuerza la estructura del equipo, donde el club busca consolidar su núcleo principal tras ampliar los contratos de Nate Reuvers y de Pedro Martínez. Además, según la fuente citada anteriormente, el siguiente objetivo en la planificación deportiva pasa por asegurar la continuidad de Jean Montero, otra pieza muy cotizada en el mercado de la Euroliga.

Sergio Llull declara su intención de seguir en el Real Madrid

Sergio Llull ha manifestado a BasketNews su intención de seguir compitiendo más allá de la temporada 2025-26. A sus 38 años, el base español ha asegurado que se siente bien físicamente y mantiene intacta la motivación por continuar en la élite, confiando en renovar su contrato por un año más, es decir, hasta el verano de 2027.

De concretarse esa continuidad, el capitán del Real Madrid alcanzaría un hito único en la Euroliga, convirtiéndose en el jugador con más temporadas en un mismo equipo. Actualmente ya iguala el récord histórico, y su permanencia una campaña más lo situaría en solitario en lo más alto, consolidándose como el ejemplo perfecto de one-club man.

¿Vincent Poirier puede volver al Real Madrid?

El Real Madrid sigue rindiendo a gran nivel, pero mantiene una asignatura pendiente en su juego interior, especialmente cuando Edy Tavares no está en pista. Tras varios intentos fallidos por cubrir ese vacío, la posible salida de Vincent Poirier de su actual equipo ha reactivado el interés, ya que su perfil encajaría como solución a los problemas en la pintura.