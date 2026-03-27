El Real Madrid Baloncesto se encuentra jugando a un nivel excelso. El conjunto de Sergio Scariolo está mostrándose intratable desde el batacazo en Copa ACB. El encuentro Euroliga frente a Anadolu Efes fue otra seña más de ello. El partido estuvo plagado de reencuentros: Pablo Laso, Vincent Poirier, Sergio Llull… Tras su finalización, el mercado ha tomado la delantera en la actualidad.

El Real Madrid Baloncesto no supo llenar su vacío en el mercado de fichajes y ahora vuelve a estar a tiro

El encuentro frente a Anadolu Efes estuvo marcado por los reencuentros y uno de ello fue Vincent Poirier. El francés rindió como pocos en un rol complicado como suplente de un jugador con la presencia de Edy Tavares. Desde su marcha con destino a Turquía son muchos los que han probado suerte sin éxito para llenar ese vacío.

⚪️No merecen menos



👏🏻 Aplausos en el Movistar Arena a Vincent Poirier y Pablo Laso, dos iconos que dejaron su huella pic.twitter.com/vXNKSoc5eH — Javier Molero (@JavierMoleroo) March 26, 2026

La victoria del Real Madrid Baloncesto en un partido crucial parece haber pasado a segundo plano después de las informaciones aportadas por el medio especializado Encestando. A la ya conocida fecha de finalización del contrato de Vincent Poirier, este verano, se ha sumado que la idea del conjunto otomano es no renovar al francés. Después de varias temporadas de oasis con el juego interior del Real Madrid Baloncesto, muchos no han tardado en reaccionar a la noticia.

¿Qué necesita el equipo? Vincent Poirier y su rol

Por un lado, el Real Madrid Baloncesto quiso encontrar en Usman Garuba una variante diferente a Edy Tavares. El español aporta dinamismo, energia y lateralidad para defender en cambios. Sin embargo, el equipo se resiente en la pintura con él en el parquet. Alex Len es un perfil más equilibrado a nivel ofensivo y defensivo, pero no acaba de encontrar su sitio en el equipo. Si bien Vincent Poirier hacía parecer fácil esa posición, a la vista está que no lo es.

After two seasons with Efes, Vincent Poirier is not part of the team's future plans, I was told. French center will have to look for a new team.

🏀Poirier acaba contrato en junio en el Efes y, como varios jugadores más del equipo turco, no entra en los planes de futuro del club pic.twitter.com/aZgFmGqgXx — www.encestando.es (@webEncestando) March 27, 2026

Bruno Fernando también tuvo un paso aciago por el Real Madrid Baloncesto reciéntmente. El angoleño era un jugador más técnico y que podía sumar más desde poste bajo. Otra variante respecto al caboverdiano. Por ello, muchos ya consideran que el equipo debería apostar por una tipología más similar a la de Tavares, como en su día fue Vincent Poirier. Todo ello, además, con el ocaso del gigante madridista aproximándose.