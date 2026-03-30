La planificación de Valencia Basket tiene un objetivo claro: mantener un núcleo sólido de jugadores para poder seguir siendo competititvos tanto en ACB como en Euroliga. Una de las estrellas del equipo, que ha cuajado una temporada con buenos números, acaba contrato y su situación es uno de los temas más comentados por la dirección deportiva.

Valencia Basket y una renovación con cláusula NBA para Omari Moore

El Valencia Basket continúa trabajando en la planificación de la próxima temporada, y uno de los nombres propios es Omari Moore, cuyo contrato finaliza este mes de junio y que se ha consolidado como uno de los referentes ofensivos del equipo. Aunque el club lleva semanas tratando de renovar al exterior estadounidense y las negociaciones van por buen camino para que continúe una campaña más, hay una cláusula que podría marcar su futuro en la entidad.

Tal y como ha avanzado el periodista Donatas Urbonas en BasketNews, uno de los puntos clave del nuevo acuerdo sería la inclusión de una cláusula de salida hacia la NBA, válida hasta mediados de julio. Esta condición permitiría a Omari Moore dar el salto si recibe una oportunidad en Estados Unidos, algo que ya ha estado cerca de suceder tras sus experiencias previas en franquicias como Milwaukee Bucks o Toronto Raptors.

La temporada de Omari Moore en números con Valencia Basket

La temporada de Omari Moore está siendo una de las grandes sorpresas en la Euroliga. En su año de debut, el base ha destacado por su impacto en ambos lados de la pista, firmando 9 puntos, 2,6 rebotes y 3,1 asistencias en menos de 19 minutos por partido. Más allá de las estadísticas, su capacidad para generar juego, anotar en momentos clave y aportar en varias facetas le ha convertido en una de las piezas más valiosas del Valencia Basket, ganándose un rol fundamental dentro del equipo.

Su rendimiento no ha pasado desapercibido en Europa, despertando el interés de grandes clubes como Olympiacos a lo largo de la temporada, lo que refuerza aún más el valor de su posible renovación. En este contexto, su continuidad se sumaría a las ya cerradas de Nate Reuvers y Pedro Martínez, consolidando la base del proyecto taronja.