La Liga Endesa es una de las competiciones nacionales con más nivel, si no la que más En este sentido, los conjuntos son referencia en el panorama europeo. Valencia Basket es uno de los que más focos se está llevando por su desempeño en Euroliga. Sin embargo, el juego y los automatismos de Breogán están siendo la delicia de los aficionados más ‘nicho’ en ACB.

Valencia Basket y Breogán son paradigma de una tendencia

El Valencia Basket de Pedro Martínez tiene un estilo muy peculiar y marcado. Además, los resultados están sobre la mesa, siendo uno de los equipos revelación de este año en la Euroliga. Son muchas las particularidades en el juego, pero sin duda la más llamativa es la manera de cargar el rebote ofensivo. La Liga Endesa ACB les pondrá frente a un Breogán que poco tiene que envidiarle.

Valencia y el mantener la IDENTIDAD en cada acción.



Aceptar esos tiros… ¿Cómo? Yendo al REBOTE OFENSIVO pic.twitter.com/opSfHREIy1 — Gabo Loaiza (@gaboloaizaperez) October 14, 2025

Al igual que los taronjas lo son en europa, Breogán es uno de los equipos revelación de la Liga Endesa ACB. A pesar de no tener una plantilla especialmente potente, están lejos del descenso. Parte del mérito es de Luis Casimiro y su playbook. Lo curioso del enfrentamiento frente a Valencia Basket es que medirá a los dos equipos que más rebotes ofensivos cogen. Además, también son los dos equipos con mejor porcentaje de capturas en campo de ataque. Una tendencia al alza gracias al éxito de estos combinados.

La Liga Endesa ACB, territorio de experimentación

Valencia Basket y Breogán comparten esta similitud que, además, les permite a ambos equipos tomar muchos más tiros. Saber que el rebote está bien cubierto ayuda a tener menos dudas y a lanzar más y mejor. Los taronjas son el equipo que más tira de tres puntos en Liga Endesa ACB, pero es que los gallegos son el quinto. A pesar de cierta diferencia, también hay que poner en perspectiva la inversión en talento de uno y otro.

🟦 CB Breogán | ACB🇪🇸

📋 SLOB con el tirador como sacador

➡️ RIP para que el interior reciba en el triple

➡️ El base pone Shuffle → el tirador corta a la zona

🔄 El base recupera balón con HO

🎯 Finalizan con Wing Exit o Stagger para liberar al tirador#XandO #Basketball pic.twitter.com/HtPc8raAJn — GamePlan (@BasketGamePlan) December 23, 2025

Pedro Martínez y Luis Casimiro convergen en esta dinámica. Sin embargo, poco o nada tienen que ver los playbooks en otros sentidos. Breogán no es un equipo que finalice ataques rápido, tiene menor ritmo y juega muchas situaciones de bloqueos indirectos. Valencia Basket sí que acostumbra a llevar velocidad de crucero. En el caso valencianista, se priorizan las situaciones de uno contra uno, ayudadas por bloqueos fantasma.