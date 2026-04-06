Uno de los fichajes más comentados del Valencia Basket del verano volvió a tener minutos en la victoria ante el Río Breogán, dejando una actuación correcta pese a su escaso protagonismo habitual. En poco tiempo sobre la pista, mostró eficacia en el tiro y aportó energía, confirmando que, aunque cuenta con un rol reducido por la fuerte competencia interior, está preparado para ayudar al equipo cuando tiene la oportunidad.

Yankuba Sima vuelve a jugar con Valencia Basket en ACB

El Valencia Basket firmó una victoria convincente ante el Río Breogán en ACB (105-88) en un partido exigente por el contexto del calendario. A pesar del desgaste y la falta de entrenamientos tras la Euroliga, los de Pedro Martínez volvieron a demostrar su capacidad ofensiva, superando los 100 puntos con aparente facilidad.

Uno de los aspectos más destacados del choque fue la participación de Yankuba Sima, que volvió a disfrutar de minutos en pista. Aunque su protagonismo fue limitado (10 minutos), dejó buenos detalles con 6 puntos y un 75% en tiros de campo (3/4), además de aportar energía defensiva. Su actuación refleja que, pese a tener menos oportunidades por la competencia interior, sigue preparado para contribuir cuando el equipo lo necesita.

Pedro Martínez explica la situación de Yankuba Sima en Valencia Basket

Pedro Martínez alabó en rueda de prensa el partido de Yankuba Sima ante el Río Breogán: “Es un chico muy querido en el equipo y se ha notado, porque sus compañeros le han buscado para meterlo en dinámica, y eso es muy bonito”. No obstante, el técnico del Valencia Basket reconoció que todavía está falto de ritmo por la escasa participación en estos últimos meses: “Está entrenando bien, sé lo que puede dar, pero es cierto que le falta competición”.

Respecto a si se está siendo injusto con el ex de Unicaja, Pedro Martínez comparó su situación con la de Isaac Nogués, otro de los jugadores con menos minutos, y explicó el motivo: “Le pasa un poco lo mismo que a Nogués, tienen que esperar su oportunidad. En el juego interior no hemos tenido muchas lesiones y eso hace que tenga menos opciones. A mí me gusta dar continuidad a los jugadores y, cuando no hay lesionados, lo tiene más complicado”.

Los datos que confirman los pocos minutos de Yankuba Sima en Valencia Basket

La falta de protagonismo de Yankuba Sima también se refleja claramente en los números, ya que es uno de los jugadores con menos minutos del Valencia Basket tanto en la Liga Endesa como en la Euroliga. En la competición doméstica es el segundo que menos juega, con una media de poco más de nueve minutos por partido, solo por delante de Isaac Nogués, mientras que en la Euroliga vuelve a situarse en la parte baja de la rotación, con algo más de ocho minutos por encuentro.