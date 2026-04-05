La incertidumbre se instala en el Roig Arena ante la posible ofensiva del Fenerbace, que amenaza con alterar los planes de la plantilla taronja. Según ha desvelado La Central ACB en su perfil de X, el conjunto de Estambul dirigido por Saras Jasikevicius busca un fichaje de primer nivel… y el objetivo sería un jugador del Valencia Basket con contrato en vigor hasta 2027.

En duda la continuidad de Kameron Taylor en Valencia Basket

Formado en los Pirates de Seton Hall durante la pasada década, Kameron Taylor se ha consolidado como una de las figuras destacadas del baloncesto europeo y se ha convertido en una pieza clave dentro del sistema de Pedro Martínez en Valencia Basket desde su llegada el pasado verano procedente de Unicaja Málaga. El alero originario de Maryland promedia 12,1 puntos y 4,2 rebotes en su segunda temporada en Euroliga, mientras que en la Liga Endesa sus cifras bajan ligeramente a 10,9 puntos, 3,7 rebotes y 2,4 asistencias por partido.

Kameron Taylor levanta interés de varios equipos de Euroliga, pero su importancia en el Valencia Basket, saber que es elemento capital de Pedro Martínez y su contrato hasta 2027, hacen complicada su salida de la ciudad del Turia. Sin embargo, Fenerbahce lo tiene como principal objetivo y podría atacar su fichaje previo pago de su cláusula de salida.

La posible salida de Kameron Taylor de la Liga Endesa rumbo a Turquía —tras su paso por Bàsquet Girona, Unicaja y su llegada al Valencia Basket el pasado verano— supondría un duro golpe para el club. Las oficinas dirigidas por Luis Arbalejo se verían obligadas a buscar un reemplazo que combine experiencia, capacidad anotadora, comprensión del sistema y aporte como jugador bidireccional, replicando el perfil que Taylor ha ofrecido hasta ahora.

Faltan aún varios meses para el inicio de la offseason en Euroliga, y Valencia Basket, tras la renovación de Pedro Martínez, sabe que su plantilla está bien estructurada de cara al futuro. Sin embargo, también es consciente de que cualquier club con recursos económicos suficientes en Europa podría tentar la salida de un jugador clave… y ahí es donde aparece el nombre de Kameron Taylor.