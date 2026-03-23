Valencia Basket regresó a la victoria ante Covirán Granada, pero la gran noticia no fue solo el resultado. Tras varias semanas con minutos limitados, uno de los más suplentes de la plantilla emergió desde la rotación mostrando intensidad, lectura de juego y una capacidad defensiva capaz de cambiar el ritmo del partido. Su entrada en cancha pista fue suficiente para que el equipo recuperara confianza y energía justo antes de afrontar compromisos decisivos en Euroliga.

La energía de Isaac Nogués ayuda a Valencia Basket en ACB

Valencia Basket rompió su racha negativa con un triunfo cómodo ante Covirán Granada (107-91), impulsado por la energía de Isaac Nogués. El escolta catalán, que regresaba tras más de un mes sin minutos, aportó intensidad defensiva y ayudó a que el equipo controlara el ritmo del partido en los momentos clave.

Nogués terminó con récord personal de 5 rebotes, 4 asistencias y 2 recuperaciones en solo 16 minutos, sin necesidad de anotar, demostrando que su capacidad para leer el juego, defender y generar transiciones puede ser clave para Valencia Basket de cara a los próximos compromisos exigentes ante Olympiacos y Partizan.

Pedro Martínez y su confianza en Isaac Nogués

Tras la victoria ante Covirán Granada, Pedro Martínez destacó en rueda de prensa la actitud de Nogués, quien aprovechó su oportunidad en la rotación: “La entrada de Nogués en el partido ha tenido impacto en defensa y en el rebote, ha hecho muy buen partido y nos ha ayudado. Estoy contento por él, demuestra buena mentalidad y esfuerzo día a día”. El técnico taronja también valoró a Yankuba Sima, que volvió a tener minutos en ACB.

Nogués promedia esta temporada solo 7:43 minutos por partido, siendo el jugador con menos tiempo sobre la pista de la plantilla, con números modestos: 1 punto, 1,8 rebotes y 0,9 asistencias por encuentro. Aun así, su capacidad para aportar intensidad y lectura del juego hace que Martínez siga confiando en él, aunque no se descarta la posibilidad de una cesión de cara al próximo curso.

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