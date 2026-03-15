Un veterano jugador Euroliga estuvo cerca de regresar al Valencia Basket hace unos años durante el mercado de 2022. El escolta mantuvo conversaciones con el club valenciano y valoró seriamente la posibilidad de volver a la ACB, aunque finalmente optó por aceptar otro proyecto en Francia tras recibir un mensaje que le convenció.

Nando De Colo y un regreso fallido a Valencia Basket

Hace unos años, en el verano de 2022, Nando De Colo pudo regresar al Valencia Basket dentro del proyecto de Álex Mumbrú. El veterano jugador francés reconoció en una entrevista en Arena Sport los contactos entre las partes durante ese mercado: “Tuve conversaciones con Valencia y Fenerbahçe, pero acabé firmando por el ASVEL Villeurbanne”.

De Colo recibió un mensaje de Tony Parker que le convenció para volver a la liga francesa 13 años después: “Me dijo que querían hacer algo grande con el ASVEL. Venían de una buena temporada, llegaron a los playoffs en Francia… la idea era construir un equipo que luchara por los playoffs de la Euroliga”. Sin embargo, aunque el fichaje tuvo mucho impacto en el baloncesto francés, su etapa no cumplió con las expectativas durante los cuatro años que estuvo allí.

Nando De Colo: un último paso por Fenerbahçe antes de la retirada

Durante su etapa en el ASVEL, Nando De Colo dejó entrever que esta temporada podría ser la última de su carrera profesional. A sus 38 años, el veterano escolta declaró en verano esta posibilidad: “Para ser honesto, ¿es esta mi última temporada? Tal vez”. No obstante, su paso por el ASVEL Villeurbanne no ha sido el último en un club de Euroliga.

Tras cerrar su etapa en el conjunto francés, De Colo ha dado un giro inesperado a su carrera al regresar al Fenerbahce el pasado 4 de enero con un contrato hasta final de temporada. El regreso a Estambul, donde ya fue clave entre 2019 y 2022, le permitirá aportar experiencia y reforzar la dirección de juego del vigente campeón de la Euroliga.

Números de Nando De Colo en la Eurolgia 2025-26