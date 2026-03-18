El Valencia Basket afronta uno de los momentos más delicados de su temporada, con resultados recientes que han encendido las alarmas tanto en la Euroliga como en la ACB. En la antesala de un exigente duelo ante el Barça Basket, la atención no solo se centra en lo deportivo, sino que el fichaje estrella del verano centra las miradas a la espera de que vuelva a su mejor nivel.

Pedro Martínez no ve caso ‘Darius Thompson’ en Valencia Basket

En la previa del próximo compromiso contra Barça Basket, Pedro Martínez ha reconocido que Valencia Basket atraviesa un momento complicado tras las derrotas tanto en Euroliga como en ACB. Además, el técnico taronja ha tratado el tema más polémico de la semana en el club valenciano: la situación de Darius Thompson y una cláusula en su contrato por la que se podría romper su vinculación el próximo verano si el rendimiento sigue siendo bajo.

Sobre la situación del fichaje estrella del Valencia Basket en verano, Pedro Martínez ha puesto ejemplos para aclarar toda la rumorología que ha surgido al respecto: “No hay nada de nada… Darius es un gran jugador, muy buena persona y es cierto que merecería haber jugado más minutos, pero tengo que repartirlos entre todos”. El técnico insistió en que esta situación también la han sufrido otros jugadores de la plantilla como De Larrea u Omari Moore.

El rendimiento de Darius Thompson en Valencia Basket

En las últimas semanas, Darius Thompson ha visto reducido su protagonismo en el Valencia Basket. En el último partido de Euroliga ante el Real Madrid Baloncesto, el base apenas disputó cinco minutos tras fallar sus primeros lanzamientos y fue sustituido en la rotación por Jean Montero y Sergio De Larrea. Su escaso tiempo en pista en compromisos recientes, como los cuatro minutos ante Murcia en la ACB, ha generado dudas sobre la confianza que le concede Pedro Martínez.

A pesar de que Thompson mantiene estadísticas sólidas (alrededor de 8-10 puntos y 3 asistencias por partido), su participación limitada hace que algunos cuestionen su futuro en el equipo. Tal y como informó la Cadena Ser, el Valencia Basket cuenta con la posibilidad de rescindir su contrato al final de la temporada, lo que añade especulación sobre si seguirá siendo parte de la plantilla pese a la inversión significativa realizada en su fichaje.

Números de Darius Thompson en la Euroliga con Valencia Basket