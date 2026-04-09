El Panathinaikos llega a su enfrentamiento ante el Valencia Basket en un momento de máxima confianza y con su rendimiento ofensivo en pleno crecimiento. El conjunto griego ha dado un paso adelante en las últimas semanas, encadenando resultados positivos y mostrando una versión mucho más eficaz en ataque, con una pareja letal.

Kendrick Nunn y Nigel Hayes-Davis aterrorizan a Valencia Basket

La dupla formada por Kendrick Nunn y Nigel Hayes-Davis se ha consolidado como una de las más peligrosas en ataque dentro de la Euroliga. Nunn destaca especialmente por su capacidad anotadora, situándose entre los mejores de la competición con casi 20 puntos por partido. Su acierto exterior (38,3% en triples) y su protagonismo en el juego hacen que sea una referencia constante para el equipo en momentos clave.

Por su parte, Hayes-Davis ha elevado aún más el nivel ofensivo del Panathinaikos desde su llegada, aportando cerca de 16 puntos por encuentro con gran acierto exterior. Además, el jugador estadounidense suma 3,9 rebotes, 1,8 asistencias y 1,2 recuperaciones, para una valoración de 15 créditos. La combinación de ambos jugadores no solo eleva el nivel anotador del equipo de Ataman, sino que también aporta equilibrio en distintas facetas, convirtiéndolos en una de las duplas más completas y efectivas de la Euroliga.

Los números crecientes de Panathinaikos antes de Valencia Basket

Panathinaikos llega a este encuentro en uno de sus mejores momentos de la temporada. Tras caer en el derbi ante Olympiacos, el conjunto verde ha reaccionado con cinco victorias en sus últimos seis partidos, lo que le ha permitido escalar hasta la sexta posición con un balance de 21-15 y meterse de lleno en la lucha por el Playoff.

En gran parte gracias al rendimiento de Nunn y Hayes-Davis, la mejora ha sido especialmente notable en ataque, pasando de promediar 85,5 puntos en las primeras jornadas a 94,8 en este tramo reciente, con una eficiencia ofensiva de 1,29 puntos por posesión. Además, ha elevado su acierto en tiros de campo hasta el 60,2%, ha reducido pérdidas (11,7%) y ha mejorado su control del rebote defensivo (72,3%), consolidándose como uno de los equipos más en forma de la Euroliga.