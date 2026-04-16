El Real Madrid afronta una última jornada de Euroliga de máxima exigencia, en la que hay mucho en juego tanto en la clasificación como en las opciones de cara a los playoffs. El conjunto blanco se medirá a un rival de gran nivel físico como el Estrella Roja, en un partido que hay un dato que puede marcar la balanza del choque.

El Estrella Roja y los datos en el rebote que asustan al Real Madrid

El Estrella Roja se ha consolidado como uno de los equipos más dominantes de la Euroliga en el apartado del rebote, hasta el punto de liderar la competición con 38 capturas por partido. Este dato lo coloca por delante del Real Madrid, que registra 37,6 rebotes de media. La diferencia puede parecer mínima, pero refleja un detalle que puede ser determinante en la última jornada de la fase regular.

Dentro de esta fortaleza colectiva en el juego interior destaca su rendimiento en el rebote ofensivo, donde también figura entre los mejores de la competición, con 13,2 capturas por partido, frente a los 11,9 del Real Madrid. En este dominio del Estrella Roja en la pintura, cabe destacar el rendimiento de Chima Moneke, Codi Miller-McIntyre y Jordan Nwora, quienes son algunos de los principales referentes del conjunto serbio y anotan el 70% de los puntos del equipo.

Las cuentas del Real Madrid en la última jornada de la Euroliga

El Real Madrid afronta la última jornada de la Euroliga con todo en juego en el Movistar Arena, donde una victoria ante el Estrella Roja le permitiría asegurar el factor cancha en los playoffs de cuartos de final. El conjunto dirigido por Scariolo llega en una situación privilegiada tras una fase regular muy sólida, en la que ha sido uno de los equipos más fiables del campeonato y ha firmado una de las mejores rachas como local de la competición, con 17 triunfos en 18 partidos. Ganar hoy no solo le garantizaría terminar entre los tres primeros, sino que incluso podría abrir la puerta a la segunda plaza si se dan otros resultados.

Sin embargo, el partido no será sencillo: el Estrella Roja llega con opciones de play-in y con un estilo físico que ya complicó al conjunto blanco en el partido de ida, como muestran los datos en el rebote. Aun así, los de Scariolo dependen de sí mismos para cerrar la fase regular en una posición de privilegio y encarar los playoffs con ventaja de campo, un factor clave en su objetivo de luchar por el título.

Los tres mejores reboteadores del Real Madrid en Euroliga