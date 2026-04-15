El Real Madrid Baloncesto tendrá una última jornada Euroliga verdaderamente exigente. El cuadro de Sergio Scariolo se juega el factor cancha y delante tendrá un equipo que no le pondrá las cosas sencillas, Estrella Roja. Los serbios también se juegan mucho y a pesar de tener que disputar el encuentro lejos de su fortín, a buen seguro que lo darán todo.

El Real Madrid Baloncesto ante uno de los fichajes de la temporada en Euroliga

El Real Madrid Baloncesto disputará un partido que divide a la afición. Para muchos, el factor cancha no es tan relevante si se compara con esquivar a un Panathinaikos que sale del play-in. Sin embargo, a buen seguro que los de Sergio Scariolo no saldrán con otra cosa en la cabeza que no sea ganar. Justo por eso, tendrán que tener controladas a las numerosas estrellas del conjunto serbio.

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Si los Chima Moneke, Jordan Nwora o Codi Miller-McIntyre acostumbran a llevarse los focos, Jared Butler tiene cosas que decir. El americano llegó a Estrella Roja este mismo curso, siendo además su primera experiencia en Euroliga en concreto y en Europa en general. Es habitual que los jugadores procedentes de NBA necesiten un periodo de adaptación, pero este no ha sido su caso.

En 30 partidos Euroliga disputados este curso Jared Butler promedia 13.4 puntos, 3.7 asistencias y 2.2 rebotes, pero es que ya en su 4º partido en Euroleague ya anotó 20 puntos en 18 minutos y ha tenido noches fulgurantes como los 27 puntos contra Hapoel o los 31 contra París. El Real Madrid Baloncesto tendrá que frenarlo para que no le ague un partido trascendental.

¿Por qué Jared Butler es especialmente peligroso?

El rol de anotador en Euroliga por parte de Estrella Roja parece estar maldito. Yago Dos Santos o Devontae Graham son dos buenas muestras de ello. A pesar de esta circunstancia, Jared Butler ha sabido hacerse importante en el perímetro serbio. El jugador, además, reune cualidades que le complican y mucho la vida a este Real Madrid Baloncesto.

Esta temporada han sido varios los manejadores con buena mano que le han puesto las cosas difíciles a este Real Madrid Baloncesto en Euroliga. Jared Butler es el tipo de anotador que, además, elige bien cuando lanzar y cuando asistir. De hecho, el 32% de los puntos del equipo cuando él está en pista son pase de canasta suyo.

Este tipo de perfiles hace mucho daño a un Sergio Scariolo que ve como Edy Tavares sufre cada vez más defendiendo pick and roll y castigan mucho a un Usman Garuba que, aunque es bueno saltando al cambio, sufre para pegarse y puntear a jugadores como este. Habrá que ver con que plan contiene el Real Madrid Baloncesto a un jugador de estas características.