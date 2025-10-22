En un giro inesperado que ha sacudido el mercado de la Euroliga, un exjugador de la NBA ha decidido cruzar el Atlántico para unirse a uno de los clubes más emblemáticos del baloncesto europeo. Tras ser cortado por los Phoenix Suns, este escolta estadounidense ha encontrado un nuevo destino que promete revitalizar su carrera. Aunque inicialmente se le vinculó con equipos como Olympiacos y Partizan, la decisión final ha sorprendido a muchos.

Butler ya tiene acomodo en Euroliga tras el fuerte interés de Olympiacos y Partizan

Jared Butler, de 25 años, firmará con el Estrella Roja después de ser vinculado a clubes como Olympiacos y Partizan. Su llegada supone un refuerzo exterior necesario para un equipo que enfrenta bajas significativas debido a lesiones, incluyendo la ausencia de Tyson Carter y Devonte Graham.

Jared Butler creating 56 points of offense with 0 turnovers pic.twitter.com/9dgfbZhI0U — NBA University (@NBA_University) October 15, 2025

La incorporación de Butler llega con expectativas altas: aportar experiencia, puntos y liderazgo a una plantilla que busca volver a la senda del éxito en la Euroliga. Su rendimiento en la NBA había mostrado destellos de calidad, y ahora tendrá la oportunidad de consolidarse en el competitivo baloncesto europeo.

El impacto de Butler y la dinámica del mercado europeo

La llegada del exjugador de los Suns no solo fortalece al Estrella Roja, sino que también refleja cómo el mercado de la Euroliga se mantiene activo y competitivo. Los movimientos de jugadores jóvenes y veteranos son constantes, y cada fichaje puede cambiar el rumbo de la temporada.

The Phoenix Suns have waived guard Jared Butler. — Keith Smith (@KeithSmithNBA) October 18, 2025

El caso de Butler evidencia la tendencia de talentos estadounidenses que buscan en Europa minutos y protagonismo que no encontraron en la NBA. Su adaptación será clave para medir el impacto de esta estrategia y, al mismo tiempo, mostrar cómo los clubes europeos continúan atrayendo figuras que pueden marcar la diferencia en competiciones internacionales.