Sergio Llull es una de las mayores leyendas del baloncesto español y, en los últimos años, ha acostumbrado a decidir su futuro cuando la temporada llega a su tramo final. Tras dar el primer paso con su retirada de la selección española, ahora todas las miradas apuntan a la gran incógnita: si continuará en la plantilla del Real Madrid Baloncesto o si pondrá punto final a su carrera en el baloncesto profesional.

¿Decisión tomada de Sergio Llull?

La posición de escolta en el Real Madrid Baloncesto apunta a reforzarse este verano, especialmente tras confirmarse que David Krämer no continuará en el club más allá del 30 de junio. En este contexto, en las oficinas lideradas por Sergio Rodríguez ya manejan un objetivo prioritario: el fichaje de Nadir Hifi. Aun así, no se descarta incorporar también a un jugador de perfil más discreto que aporte fondo de armario y refuerce la rotación en el puesto de ‘dos’.

Sin embargo, la posible llegada de nuevos fichajes no condicionará la decisión sobre la continuidad de Sergio Llull. Todo apunta, según informa Encestando, a que el jugador menorquín seguirá una temporada más en el Real Madrid Baloncesto, con una renovación que podría hacerse oficial al final del curso. Llull cumplirá 39 años el próximo 15 de noviembre, pero el veterano de Mahón continúa siendo una pieza relevante tanto dentro como fuera de la pista.

Sergio Llull llegó al Real Madrid Baloncesto en 2007 procedente del Bàsquet Manresa, iniciando así una etapa histórica en el club blanco. En la presente temporada, el base-escolta está firmando unos promedios de 3,5 puntos y 1,5 asistencias en la Euroliga, donde ha disputado un total de 33 partidos, con una media de 12 minutos por encuentro. En la Liga Endesa, su protagonismo aumenta hasta los 17 minutos de juego, con registros de 7,2 puntos, 1,6 rebotes y 2,7 asistencias por partido.

Se ejecutará el año adicional de Andrés Feliz

El puesto de escolta ha tenido a Alberto Abalde como el jugador más utilizado en la rotación del Real Madrid bajo la dirección de Sergio Scariolo, con la aportación de Sergio Llull como complemento habitual. Sin embargo, en distintos tramos de la temporada también han aparecido perfiles como Theo Maledon y Andrés Feliz, jugadores con capacidad para alternar entre el puesto de base y el de escolta.

En el caso del dominicano, es uno de los nombres que el club blanco debe resolver de cara al futuro, aunque todo indica que se activará el segundo año de su contrato 1+1 y continuará bajo las órdenes del técnico italiano.