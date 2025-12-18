Aún no ha terminado 2025, pero varios equipos de la Euroliga ya trabajan con la vista puesta en el mercado del próximo verano. Entre ellos está el Real Madrid de baloncesto, que vuelve a marcarse un objetivo claro: incorporar un escolta anotador, un perfil que el club lleva tiempo buscando. El principal candidato en esa hoja de ruta es un jugador que finaliza contrato en junio de 2026, aunque su situación atraerá el interés de numerosos equipos y no se descarta incluso un posible salto a la NBA.

¿Nadir Hifi es el objetivo número uno del Real Madrid?

El tándem formado por Sergio Rodríguez y Martynas Pocius ya trabaja con la mirada puesta en la offseason de 2026, el primer verano en el que todos los movimientos del Real Madrid dependerán directamente de ellos. El plan es claro: reforzar el puesto de escolta, y el gran objetivo que une a todas las partes es Nadir Hifi.

El escolta francés natural de Estrasburgo genera unanimidad dentro del Real Madrid. A sus 23 años, ya se ha consolidado como uno de los mejores jugadores exteriores del baloncesto europeo, con promedios de 20,5 puntos en la Euroliga, además de 2,5 rebotes y 3,4 asistencias. Su explosión ha despertado el interés de varios de los grandes aspirantes al título continental, por lo que el Real Madrid no será el único en la carrera por sacarlo de París.

El conjunto blanco lleva tiempo siguiendo de cerca su evolución, su crecimiento y el final de su contrato en junio de 2026 abre la puerta a posibles conversaciones en el corto plazo, con la intención de acercar posturas de cara al inicio del próximo año. Nadir Hifi es un anotador puro, con una enorme capacidad para el uno contra uno, y además puede aportar de forma puntual como base cuando el equipo lo necesita.

La NBA podría buscar su llegada

París Basketball trabaja en la renovación de Nadir Hifi, aunque todo apunta a que el escolta buscará un nuevo desafío tras su etapa en la capital francesa bajo la dirección de Iisalo, Splitter y ahora Tabellini, a la que llegó en 2023 procedente de Le Portel. El Real Madrid intentará adelantarse y cerrar la operación, pero la competencia será feroz: Olympiacos, AS Mónaco, Fenerbahce e incluso el Barça Basket —pendiente de la situación de Nico Laprovittola— también siguen de cerca a uno de los grandes nombres del próximo mercado de agentes libres en la Euroliga.

Además, no se puede descartar la opción de ver a Nadir Hifi, internacional con Francia, en la NBA la próxima temporada. El escolta no fue drafteado en 2023 y en el verano de 2024 participó en la Summer League de Las Vegas con los Minnesota Timberwolves, donde disputó tres partidos y promedió 11,3 puntos.