El Valencia Basket logró llevarse el primer partido de la semifinal con una victoria trabajada ante Joventut Badalona, mostrando solidez en los momentos clave y aprovechando su acierto ofensivo. Sin embargo, el triunfo quedó parcialmente empañado por una lesión importante sufrida durante el encuentro, un contratiempo que podría tener impacto en el desarrollo de la serie si se confirma su gravedad, obligando al equipo a reajustar su rotación en un momento decisivo.

Nate Reuvers se lesiona y será baja con Valencia Basket

La lesión de Nate Reuvers encendió todas las alarmas en el inicio de las semifinales de la Liga Endesa. El pívot del Valencia Basket se torció el tobillo al caer sobre el pie de un rival en una acción fortuita tras un rebote, y quedó tendido en el suelo con claros gestos de dolor. Tuvo que ser ayudado para abandonar la pista, incapaz de apoyar con normalidad, lo que generó gran preocupación en el banquillo.

Tras el choque, Pedro Martínez fue preguntado en rueda de prensa sobre el estado del jugador y se mostró bastante pesimista respecto a los próximos partidos de la serie ante el Joventut: “Tiene el tobillo bastante hinchado y no tiene buena pinta. Que juegue el viernes, con solo 48 horas de por medio, sería casi un milagro”.

Las opciones de Valencia Basket sin Reuvers en la pista

La importancia de Nate Reuvers en el Valencia Basket ha ido creciendo con el paso de las temporadas, hasta alcanzar en la ACB 2025-26 promedios de 9,1 puntos, 2,9 rebotes y 0,7 tapones en unos 16 minutos por partido, con buenos porcentajes (más del 50% en tiros de campo y un 36% en triples). Más allá de los números, su valor reside en su versatilidad: es un ‘5’ capaz de abrir el campo con su tiro exterior y proteger el aro, algo poco habitual. Esa combinación le convierte en una pieza muy útil en los esquemas de Pedro Martínez, ya que aporta equilibrio entre ataque y defensa sin necesidad de monopolizar el balón.

Si no puede jugar, Valencia Basket se queda con Costello y Sako como únicos pívots puros, además de Yankuba Sima, que tiene un papel más secundario en la rotación. Esta situación, sin Reuvers, reduce mucho las opciones de Pedro Martínez en el juego interior, aunque jugadores como Pradilla o Key pueden aportar físico de forma puntual, pese a no estar habituados al rol de ‘5’.