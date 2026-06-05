El Valencia Basket tuvo que sufrir para poder obtener la primera victoria en la serie de playoffs ACB frente a Bilbao Basket. Los taronjas estuvieron muchos minutos a merced del dinamismo ofensivo del equipo de Jaume Ponsarnau. Finalmente se llevaron el encuentro. Una de las mejores noticias fue el rendimiento del recién incorporado Álvaro Cárdenas que, a todas luces, le quitó el puesto de base a Darius Thompson.

El Valencia Basket toma una decisión ¿La mantendrá todos los playoffs ACB?

Darius Thompson lleva siendo motivo de debate mucho tiempo. Él y Pedro Martínez parecen no acabar de congeniar baloncestísticamente hablando. Los minutos del que a priori llegaba como fichaje estrella del Valencia Basket están siendo irregulares. Sin embargo, el tener cero participación en un encuentro de la trascendencia del de Bilbao Basket en unos playoffs ACB hizo saltar la noticia.

🎙️Pedro Martínez sobre Darius Thompson: "Está entrenando con normalidad, lo único que ahora mismo tenemos a Álvaro en el equipo que es un chico que tiene recorrido con nosotros, porque va a estar el año que viene y estamos muy contentos con él, es una decisión del entrenador"… pic.twitter.com/ekvpa9aeHd — Marc Calduch (@MarcCalduch9999) June 3, 2026

El técnico de Valencia Basket analizó su situación y argumentó que Álvaro Cárdenas era un activo a futuro del club y Darius Thompson no. Sin embargo, a nadie se le escapa que unos playoffs ACB son muy largos y con una carga física muy elevada. Muchos aficionados se preguntan si la prioridad por el base llegado de Grecia será eso, una prioridad o si se volverá a ver al italoamericano en pista.

¿Qué gana y qué pierde el equipo sin Darius Thompson?

Darius Thompson no ha llegado a dar su mejor versión en el Valencia Basket. Sin embargo, su perfil sí que aporta al colectivo ventajas que el resto de bases del plantel no. Por ello, si bien su presumible salida se puede subsanar en verano, habrá que ver cómo se subsana actualmente en estos playoffs ACB. Álvaro Cárdenas y De Larrea vienen brillando, pero en situaciones del juego diferentes.

Darius Thompson no tiene la agresividad defensiva de Álvaro Cárdenas, ni tan siquiera el uno contra uno. Sin embargo, es un traslador de transiciones de élite. El fichaje estrella de Valencia Basket llegaba para catapultar al resto de piezas corriendo sin balón. Un gran pasador con ambas manos y un manejo en carrera y con la cabeza arriba envidiable.

Sin Darius Thompson, piezas como Jean Montero pueden sobrellevar mucha más carga, teniendo que usar más botes, exponiéndose a más contactos y a más acciones explosivas. Algo nada beneficioso en una fase tan exigente como son los playoffs ACB. Por ello, muchos se preguntan si Valencia Basket mantendrá esta situación durante lo que resta de competición.