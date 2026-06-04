Valencia Basket se adelanta 1-0 en la serie tras un partido que tuvo múltiples cambios de guion y en el que el Bilbao Basket terminó cediendo después de un tramo final en el que perdió el control del encuentro. El conjunto vasco dejó escapar una ventaja importante en los últimos minutos, condicionado por varios factores que acabaron inclinando el desenlace, algo que Jaume Ponsarnau deberá analizar en profundidad para corregir errores y tratar de igualar la eliminatoria en Miribilla.

Bilbao Basket y sus problemas desde la línea de tiro libre

Uno de los grandes factores que impidió a Bilbao Basket cerrar el partido fue la gestión de los momentos clave desde el tiro libre en un encuentro decidido por pequeños detalles (83-80). El conjunto vasco firmó un 76% en tiros libres (13/17), pero no logró traducir esa efectividad en puntos suficientes en el tramo final, especialmente cuando llegó a dominar por hasta 13 puntos en el último cuarto (62-75, a 6:02 del final), momento en el que se le escapó el control del encuentro.

En contraste, Valencia Basket supo aprovechar mejor sus oportunidades en el desenlace, especialmente desde la línea, completando la remontada con un parcial final decisivo. Además, los locales acabaron imponiendo su mayor acierto global en el último cuarto (28-18), cerrando un 14-0 de parcial que dio la vuelta al choque. En un partido igualado también en estadísticas globales (39 rebotes Bilbao por 37 Valencia y 16 asistencias para ambos), los tiros libres y la eficacia en los instantes finales acabaron siendo determinantes.

Bilbao Basket paga caro el acierto en el tramo final contra Valencia Basket

Otro factor clave fue la desconexión del Bilbao Basket en el tramo decisivo, condicionada en parte por varias acciones polémicas y revisiones arbitrales que cortaron su ritmo competitivo. La jugada del triple anulado a Jaworski a falta de 28 segundos, que habría significado el 81-81, fue el episodio más determinante en el que el equipo pasó de competir con ventaja a encajar un parcial de 14-0 sin capacidad de respuesta ofensiva durante más de tres minutos en el cierre.

A ello se sumó la falta de acierto en los momentos calientes del encuentro, ya que el conjunto vasco no anotó en los últimos ataques decisivos del partido tras haber dominado buena parte del último cuarto. En ese tramo final, Bilbao encadenó varias posesiones sin éxito mientras Valencia elevó su eficacia con un 63% en tiros de dos y un 40% en triples globales en el partido, frente al 52% y 32% del equipo de Ponsarnau, respectivamente, lo que terminó inclinando un duelo que se decidió por detalles en el Roig Arena.

Jaume Ponsarnau critica el arbitraje ante Valencia Basket

Tras el encuentro, Jaume Ponsarnau mostró su evidente malestar con algunas decisiones arbitrales en los momentos clave del partido: “En el último cuarto el arbitraje ha estado descompensado”. El técnico del conjunto vasco hizo especial énfasis en la acción del triple anulado a Jaworski a falta de 28 segundos, que habría supuesto el empate en el marcador.