El Roig Arena vivió, como primer partido de semifinales ACB, uno de esos partidos destinados a permanecer durante años en la memoria colectiva de la Liga Endesa tras un agónico 118-117 que Valencia Basket logró en la prórroga ante el Asisa Joventut. Esta exhibición ofensiva de dimensiones históricas no solo supuso el primer punto de la eliminatoria, sino que pulverizó registros históricos y trasladó de inmediato la batalla a plataformas como X e Instagram, donde ambas aficiones han comenzado a jugar un segundo asalto que promete ser volcánico.

El laboratorio de una noche irrepetible en el Roig Arena

Las cifras ayudan a entender por qué la conversación en redes no ha cesado desde el pitido final. Los 235 puntos anotados de forma conjunta convierten a este encuentro en la tercera máxima anotación en la historia de los Playoffs ACB, una anomalía absoluta en una competición donde la tensión de las eliminatorias suele traducirse en defensas asfixiantes y marcadores bajos. Valencia Basket firmó un extraordinario 61% en tiros de dos y un 46% en triples, pero la Penya respondió con un inverosímil 51% desde el perímetro, convirtiendo 18 triples que igualan el récord histórico del club en fases por el título. Que un equipo firme semejantes registros exteriores en campo rival y termine marchándose de vacío es un suceso estadístico difícil de repetir.

El duelo individual en la dirección de juego justificó por sí solo el precio de la entrada. Jean Montero volvió a coronarse como el factor más desequilibrante del conjunto taronja al firmar 29 puntos, 6 asistencias y 34 de valoración, asumiendo la sangre fría de sentenciar el choque desde la línea de personal. En el bando verdinegro, la réplica llegó a través de la versión más reconocible y cerebral de Ricky Rubio, quien junto a un inspirado Cameron Hunt (26 puntos) manejó el tempo del partido para terminar con 22 puntos, 9 asistencias y 28 de valoración. Entre ambos conjuntos repartieron 53 asistencias, un dato que desmonta cualquier teoría de juego individualista y encumbra la propuesta coral de ambos técnicos.

La temporada del Joventut…

Cuando el camino ya vale más que el destino



Gracias @Penya1930

Gracias @rickyrubio9 pic.twitter.com/DRAteqc11K — Faustino Sáez (@faust_saez) June 11, 2026

La marea taronja celebra el triunfo pero exige ajustes defensivos

La afición valencianista se debate entre la euforia por el 1-0 y una evidente preocupación por las facilidades otorgadas en campo propio. Aunque las cuentas de referencia de la afición taronja se han volcado en elogios hacia la figura de Montero y la capacidad de resistencia del bloque, la corriente de opinión mayoritaria coincide en que encajar 117 puntos en el Roig Arena es una fórmula de alto riesgo. La hinchada exige un paso adelante inmediato en la defensa del perímetro y una mayor contundencia en la pintura por parte de jugadores como Neal Sako y Jaime Pradilla de cara al segundo asalto.

Miret está chinadísimo ahora al final porque sabe que no han hecho un partido ofensivamente así en su vida.



Valencia Basket tampoco se lo ha puesto excesivamente difícil en defensa. Ha salido a meter más puntos que el rival y has sacado la victoria de milagro — jordi (@JordiMazcu) June 10, 2026

Otro de los puntos calientes en los foros valencianos es la gestión del factor físico. Gran parte de los seguidores argumenta que el Joventut arrastra un desgaste severo tras su exigente eliminatoria de cuartos de final contra el Baskonia, por lo que la estrategia idónea para el segundo partido debe ser imponer un ritmo alto que termine por pasar factura a las piernas de los hombres de Dani Miret. Existe el convencimiento de que el equipo debe aprovechar la localía para poner el 2-0 antes de viajar a Badalona, entendiendo que no se puede volver a fiar el triunfo a un intercambio de canastas sin control.

El orgullo de la Penya se transforma en ganas de revancha

En Badalona la derrota no ha generado desánimo, sino un profundo sentimiento de orgullo herido y rebeldía. Las redes sociales verdinegras se han llenado de mensajes que ponen en valor la capacidad competitiva de un equipo que, pese al cansancio acumulado, forzó la prórroga en una de las canchas más difíciles de Europa. La afición de la Penya interpreta los 18 triples y el colosal nivel mostrado por Ricky Rubio como la prueba definitiva de que tienen argumentos de sobra para asaltar el Roig Arena en el segundo encuentro y devolver la igualdad a la serie.

En un top de partidos de baloncesto que he visto a lo largo de mi vida, este Valencia Basket-Joventut estaría muy muy arriba.



Vaya oda al baloncesto. — Marc Calduch (@MarcCalduch9999) June 10, 2026

Entre los aficionados catalanes se habla, no sólo de la capacidad anotadora, se pone muy en valor la resistencia física y en lo que consideran una “injusticia poética” que hay que cobrarse. En las interacciones de Instagram y X se repite el argumento de que los detalles de la prórroga y el rebote defensivo se escaparon únicamente por la falta de oxígeno en los minutos finales, un factor que esperan corregir con una rotación más larga. El clima general en Badalona es de absoluta confianza; están convencivos de que si Hunt y Kassius Robertson mantienen el acierto exterior, y son escuderos eficientes de Ricky Rubio, la eliminatoria regresará empatada al Olímpic.

Ver al Valencia Basket es divertido, su entrenador, sus jugadores, lastima que tengan esa afición de llorones que se pasan el partido protestando en vez de animando a su equipo. Gran partido de la @Penya1930 ayer, no pudo ser, el viernes más y mejor! #ForçaPenya — Mr NAF (@PicksdeNAFs) June 11, 2026

La batalla táctica e idilio con el triple dividen a los analistas

Toda la conversación en las últimas horas desemboca en la misma incógnita: ¿conseguirán mantener el ritmo ofensivo?. Los seguidores del Valencia Basket sostienen que es estadísticamente improbable que el Joventut repita un 51% de acierto en triples durante dos partidos consecutivos, especialmente si se incrementa la agresividad en las líneas de pase. Por contra, desde Badalona se señala que las grietas interiores de la defensa taronja en situaciones de bloqueo directo son estructurales y pueden volver a explotarse con la inteligencia táctica de sus exteriores.

Los de Miret jugaron a matar la defensa agresiva del BD que realiza Valencia Basket (Hedge & Plug) con un "falso bloqueo" por el lado natural, y un posterior bloqueo en el lado contrario, para de esta manera neutralizar el Hedge agresivo del 5 de Valencia, sobre todo con Ružić: pic.twitter.com/M4TjfYlFVn — déri (@derimansito) June 11, 2026

En realidad, el histórico 118-117 ha dejado una eliminatoria completamente abierta donde ambos bandos sienten que tienen el control de su destino. Mientras el segundo partido ya se juega en los hilos de debate y en los análisis estadísticos de las redes, la única certeza es que el Roig Arena volverá a ser un hervidero donde Valencia buscará la asfixia física de su rival y la Penya intentará ralentizar el juego para que dicte sentencia la veteranía.