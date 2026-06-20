La duda que asalta el Barça Basket: ¿Recuperará a uno de sus pilares para el Game 2?

El Barça Basket se llevó el primer asalto de la final ACB frente a Valencia Basket. Los culés supieron resistir a un encuentro, con prórroga incluida, de un nivel físico exigente. Los taronjas, con una rotación más larga y más joven sucumbieron, pero confían en que a los blaugranas se les haga larga la serie. Sin duda, a Xavi Pascual no le vendría mal recuperar a uno de sus pilares.

El pilar del Barça Basket completa la sesión, pero no está confirmado

Uno de los jugadores que más echó en falta el Barça Basket en el primer encuentro de la final ACB fue Tomas Satoransky. El checo estuvo fuera por lumbalgia. En su lugar, Juani Marcos y Juan Núñez dieron una rotación especialmente corta, lo que llevó a Laprovittola a ejercer de base muchos minutos. Los culés tienen esperanzas de recuperarlo para el segundo encuentro de la serie contra Valencia Basket.

Algunas de las imágenes que ha compartido el Barça Basket en sus redes sociales han sido del entrenamiento previo al siguiente encuentro de la final ACB. Los azulgranas han realizado una sesión, eso sí de recuperación. En las fotografías y vídeos difundidos se ve a Tomas Satoransky participando en ella. Sin embargo, tratándose de ese tipo de trabajo, su presencia para el siguiente duelo en campo del Valencia Basket tampoco está asegurada.

Tomas Satoransky, un perfil clave para llevarse esta final ACB contra Valencia Basket

Tomas Satoransky es uno de los hombres de confianza de Xavi Pascual, como él mismo dijo, ‘su chico’. El checo es uno de los jugadores que más minutos disputa en el Barça Basket. Sus recambios parecen un peldaño por debajo de la élite europea, lo que le lleva a tener aún más presencia. Además, su perfil es especialmente interesante para un encuentro contra un equipo como Valencia Basket, que aumenta el ritmo de las transiciones e impone un nivel físico muy alto.

Entrenament completat al Roig Arena. Seguim preparant el partit de demà. pic.twitter.com/gxw6dY42Pz — Barça Basket (@FCBbasket) June 19, 2026

El base titular del Barça Basket es verdaderamente importante en esta final ACB por varios motivos. Más allá de su nivel y el de sus suplentes, está su propia tipología de jugador. Tomas Satoransky es un perfil grande, ágil y físico que puede ser interesante para frenar a los verticales manejadores de Valencia Basket. Ya se ha visto que Pascual quiere sobre Montero este tipo de defensor. Además, el checo libera de muchas labores Laprovittola, un jugador veterano cuyo IQ en media pista luce más si tiene las piernas frescas.