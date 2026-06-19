Dos pequeños detalles le cuestan al Valencia Basket la derrota en la final ACB

Valencia Basket sucumbió ante un Barça Basket que tiró de carácter cuando parecía tenerlo todo perdido. Varias acciones de mérito, sobre todo las dos de Will Clyburn, que mandaron el encuentro a la prórroga fueron claves en el devenir del resultado. Siempre hay muchas situaciones que corregir; sin embargo, hubo un par de detalles relativamente sencillos de mejorar que pudieron haber inclinado la balanza de la final ACB por el otro lado.

El exceso de ímpetu del especialista defensivo del Valencia Basket

El primer golpe asestado por el Barça Basket fue el ATO (jugada post tiempo muerto) del triple de Will Clyburn. Xavi Pascual confió en su estrella pese a la carga que llevaba en las piernas. Dibujó una situación al poste bajo para él, que acabaría en lo que se llama grenade flare (mano a mano y bloqueo indirecto para el jugador que suelta el mano a mano). El balón interior lleva a pensar un tipo de jugada, que se convierte justo en lo contrario, en una recepción exterior de ese mismo jugador. Una acción difícil de defender. Sin embargo, el Valencia Basket estuvo bastante acertado.

Pizarrazo de Xavi Pascual, grenade+flare. pic.twitter.com/t9cmgaSazj — Jesús Gutiérrez (@jesusgutierrrez) June 18, 2026

Valencia Basket no cae en la trampa e interpreta muy bien la acción. Pedro Martínez, astuto, sitúa a Braxton Key, su mejor defensor, con Vesely, que presumiblemente bloquearía al tirador. Con ello, será el alero americano el que saldrá al cambio con el tirador. Así fue y, además, con mucha anticipación. Sin embargo, el jugador se excede intentando cortar la línea y matar el partido y regala un tiro totalmente liberado. Teniendo en cuenta la ventaja en el electrónico, una salida menos agresiva y un tiro punteado podrían haber sido mejor opción.

Una jugada que aviva el debate en redes en la final ACB

La segunda acción también fue una gran muestra del nivel táctico de Xavi Pascual. El técnico del Barça Basket dibujó un pick and roll en un lado y en el contrario una salida bloqueada para su estrella más inspirada. Si el tirador, en este caso Will Clyburn, no salía liberado, Laprovittola iría al mano a mano para tratar de lanzar en esa situación, y así fue. Además, el detalle del argentino de soltar el balón con un pase corto picado para mejorar el ángulo de bloqueo elevó aún más el nivel técnico de la acción. En este caso, Valencia Basket volvió a comprar boletos para llevarse el primer partido de la final ACB ya que puntearon de maravilla. Sin embargo, la situación fue comentada.

Xavi Pascual demana temps mort a falta de 20”, demana fer falta i sap que necessitarà un triple perquè València segurament anotara els 2 tirs. Dissenya una jugada de Laprovittola per Clyburn i li surt rodona.

El triple és mèrit del jugador, però les instruccions eren clares… pic.twitter.com/plvsNHBMfU — Joan Carles Calbet (@jccalbet) June 18, 2026

La acción estuvo bien defendida. Un tiro muy lejano y punteado de Will Clyburn que acabó dentro porque el jugador tiene talento a raudales. Sin embargo, no poco fue comentada en redes la posibilidad de hacer falta previa. Con un +3 en el marcador y tan poco tiempo, una falta a toda pista para darle al Barça Basket dos tiros libres eran una posibilidad más que interesante. A pesar de ello, Valencia Basket perdió con su estilo, un juego siempre de confianza en si mismos y que apuesta por el ritmo, premiar el talento y el juego fluido. No obstante, la derrota levantó ampollas antes de un encuentro que es todo un matchball para los taronjas en esta final ACB.