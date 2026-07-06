La decisión de futuro del Valencia Basket con este campeón ACB y nuevo fichaje del Fenerbahce

Valencia Basket ha seguido la línea de otros equipos de la Liga Endesa al utilizar el derecho de tanteo para proteger a varios jugadores vinculados a su estructura deportiva. Este movimiento le permite mantener una posición de control sobre su futuro en la competición nacional, reservándose la opción de igualar posibles ofertas en caso de que regresen al mercado español.

La decisión de Valencia Basket con Braxton Key

Valencia Basket ha tomado una decisión estratégica con Braxton Key tras la finalización de su contrato, incluyéndolo en la lista de jugadores sujetos al derecho de tanteo en la ACB. El ala-pívot estadounidense, que no aceptó la oferta de renovación del club taronja y ya ha firmado con el Fenerbahçe, deja abierta la puerta a un posible regreso futuro a la Liga Endesa.

Durante su etapa en Valencia Basket, Braxton Key destacó por su polivalencia y su aportación en ambos lados de la pista, siendo un jugador útil en defensa y capaz de contribuir en el rebote y en el trabajo colectivo. Aunque no fue una referencia ofensiva principal, su perfil encajó en la rotación por su intensidad y capacidad física.

Dzepina y Jasiel Rivero también han sido incluidos por Valencia Basket

Valencia Basket también ha incluido en sus movimientos a Nikola Dzepina, joven ala-pívot serbio que formó parte del club durante una temporada y media antes de dar el salto a la NCAA con los Washington Huskies. El interior balcánico, de 19 años, disputó 14 partidos en la liga universitaria, promediando 11 minutos por encuentro, con unos registros de 3 puntos y 1 rebote por partido.

Además, Valencia Basket ha reactivado su interés por Jasiel Rivero, otro jugador cuyos derechos mantiene en la competición española. En este caso, el mecanismo implica que el club esperará una posible oferta de otro equipo de la Liga Endesa y tendrá la opción de igualarla, añadiendo incluso un 10% adicional sobre el salario acordado para quedarse con el jugador.

Listado de derechos de tanteos ACB