Miami no se rinde: si LeBron no viene, hay otro ex-Laker en mente

Westbrook ya no es el jugador que aterrorizaba defensas con el Thunder, pero aún puede rendir servicios valiosos. A sus 37 años, el ex-MVP cerró una temporada individual convincente en Sacramento: 15,2 puntos con un 43% en tiros, 6,7 asistencias y 5,2 rebotes de promedio. Sin embargo, su paso por los Kings no derivó en una renovación y el base vuelve a estar libre. Hasta ahora, los pretendientes no se han amontonado, aunque los Washington Wizards sonaron brevemente.
La situación podría cambiar. Según el New York Post, Westbrook es ahora un nombre a seguir de cerca en Miami.
Miami espera primero la decisión de LeBron James
El interés del Heat dependería directamente de la elección de LeBron James. Muy activo ya con el traspaso de Giannis Antetokounmpo, Miami habría puesto en pausa el resto de su reclutamiento a la espera de atraer al máximo anotador de la historia de la NBA.
The Heat are an option to sign Russell Westbrook only if LeBron doesn’t come to Miami, per @SbondyNBA pic.twitter.com/rcpgaFp9qI— Legion Hoops (@LegionHoops) July 12, 2026
LeBron aún no ha definido su próximo destino, y un regreso a Florida figura entre las opciones más creíbles. Con una nómina ya elevada, el Heat debe no obstante mantener suficiente flexibilidad antes de completar su plantilla.
Según una fuente citada por el diario neoyorquino, Russell Westbrook «es un candidato para unirse al Heat, pero no si LeBron firma en Miami». El base se encontraría así en una suerte de sala de espera, con escasas posibilidades de que ambos ex-Lakers coincidan de nuevo en el mismo equipo.
This is what every contending team can offer LeBron James:— Sammy Profeta (@profeta_sammy) July 10, 2026
Miami Heat: up to $7 mil
Cleveland Cavaliers: $6.1 mil MLE or $3.9 vet min.
Golden State: $3.9 vet min.
76ers: $3.9 vet min.
Denver Nuggets: $3.9 vet min.
Minnesota Timberwolves: $3.9 vet min.
Miami can offer the most… pic.twitter.com/fhImImKVwT
Una necesidad evidente en el base
Deportivamente, la pista Westbrook tiene lógica para Miami. Davion Mitchell es actualmente el único base de verdad bajo contrato, mientras que Dru Smith tiene más perfil de escolta capaz de ayudar en la creación.
Clasificado aún entre los veinte mejores pasadores de la liga la temporada pasada, Westbrook podría aportar ritmo, creatividad y agresividad saliendo desde el banquillo. Su experiencia sería también un activo para un equipo que apunta directamente al título.
Su falta de fiabilidad desde el perímetro sería, en cambio, un problema de peso para el sistema de Erik Spoelstra. Tras la llegada de Giannis, Miami quiere precisamente rodear a su nuevo líder de tiradores para preservar los espacios. En ese aspecto, Russell Westbrook no representa precisamente la solución ideal.