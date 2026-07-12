Fuenlabrada logra el botín en el mercado Primera FEB con máximo reboteador y 100 partidos ACB

El mercado de la Primera FEB continúa dejando movimientos de peso entre los equipos llamados a pelear por el ascenso. A medida que avanzan las semanas, los clubes siguen reforzando sus plantillas con jugadores contrastados y con experiencia tanto en la categoría como en la Liga Endesa, y el refuerzo de Fuenlabrada cumple con todas estas características.

Fuenlabrada confirma el regreso de Iván Cruz

Iván Cruz regresa al Flexicar Fuenlabrada para reforzar el juego interior del conjunto madrileño, donde vivirá una segunda etapa tras su anterior paso por el club. A sus 34 años, el interior destaca por su versatilidad para actuar tanto de ala-pívot como de pívot, además de aportar experiencia tras su recorrido por la Liga Endesa y la Primera FEB.

El madrileño llega después de completar una de las mejores temporadas de su carrera en la categoría de plata. Finalizó como máximo reboteador de la Primera FEB, con una media de 7,3 capturas por encuentro, y fue el jugador español más valorado del campeonato, con 15,9 créditos por partido. A ello añadió 12,1 puntos, 2,1 asistencias, un 44,6 % de acierto en triples y un 82 % en tiros libres, cifras que reflejan su capacidad para abrir el campo y generar juego desde la posición de interior.

La trayectoria de Iván Cruz en la ACB

Iván Cruz regresa al Fernando Martín con un amplio bagaje en el baloncesto español. Además de consolidarse como uno de los interiores más determinantes de la Primera FEB, el madrileño acumula 119 partidos en la Liga Endesa, competición en la que ha defendido las camisetas del Real Betis, Surne Bilbao Basket, Río Breogán, La Laguna Tenerife y Casademont Zaragoza.

Su incorporación supone el primer fichaje del Flexicar Fuenlabrada para la temporada 2026-27 y responde a una de las necesidades detectadas por el cuerpo técnico: reforzar la posición de ala-pívot con un jugador capaz de abrir el campo sin perder presencia en el rebote. Tras asegurar la continuidad de varias piezas importantes del bloque, el conjunto madrileño da el primer paso en la construcción de una plantilla que seguirá incorporando efectivos a medida que avance el mercado estival.

Los cinco mejores partidos de iván Cruz en Primera FEB 25-26