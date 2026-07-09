¡Despedido de la NBA y ahora espera esta gran oferta Euroliga para ser el fichaje del verano!

El mercado del baloncesto continúa dejando movimientos que pueden marcar el rumbo de la próxima temporada tanto en la NBA como en la Euroliga. En las últimas horas, un veterano interior ha dado un paso que podría acercarle a un esperado regreso al baloncesto europeo, aunque su futuro sigue abierto y varios equipos de la mejor liga del mundo permanecen atentos a su situación antes de que tome una decisión definitiva.

Jonas Valančiūnas queda libre tras rescindir su contrato con los Denver Nuggets

Tal y como ha informado el periodista Michael Scotto, de HoopsHype, los Denver Nuggets han decidido rescindir el contrato de Jonas Valančiūnas, por lo que el veterano pívot pasará a estar disponible en el mercado una vez complete el correspondiente periodo de exenciones. La franquicia opta así por prescindir del jugador, a pesar de que tenía contrato en vigor hasta 2027.

Con esta decisión, el futuro de Valančiūnas queda abierto, con varios frentes sobre la mesa. Aunque diversos equipos de la NBA podrían interesarse por sus servicios, ya que sigue siendo una pieza cotizada en el mercado estadounidense como agente libre, el pívot lituano también espera una oferta atractiva de la Euroliga que le permita regresar al baloncesto europeo.

Zalgiris Kaunas y Los Angeles Lakers, los principales interesados en Jonas Valančiūnas

Respecto al futuro inmediato de Jonas Valančiūnas, según apuntan desde Estados Unidos, Los Angeles Lakers continúan rastreando el mercado en busca de un pívot que complete su rotación interior. La franquicia californiana valora la experiencia del lituano y su capacidad para aportar presencia en la pintura, especialmente después de los movimientos realizados durante este verano.

Sin embargo, en Europa, el gran favorito para hacerse con sus servicios sigue siendo el Zalgiris Kaunas, tal y como ha informado BasketNews. El conjunto lituano lleva semanas trabajando en la operación y habría alcanzado un principio de acuerdo con el jugador para las dos próximas temporadas. Además, el club considera a Valančiūnas la pieza definitiva para completar una plantilla diseñada para competir por el título de la Euroliga. Tras imponerse a otros equipos europeos interesados, el Zalgiris mantiene la confianza en poder cerrar un regreso muy esperado, aunque todo dependerá de que ninguna franquicia de la NBA decida ofrecerle una nueva oportunidad antes de que pueda firmar libremente.

Estadísticas de Jonas Valančiūnas en la NBA 2025-26