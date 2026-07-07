Zaragoza entrega las llaves de su ataque a este fichaje ACB con números impactantes 

Casademont Zaragoza sigue dando forma a su plantilla con la incorporación de un fichaje para el perímetro, un escolta con experiencia en el baloncesto europeo y capacidad anotadora. El nuevo refuerzo llega para aportar soluciones ofensivas a un equipo que busca mayor regularidad y amenaza exterior de cara a la próxima temporada.

Caleb Homesley es nuevo jugador de Casademont Zaragoza

Casademont Zaragoza ha reforzado su juego exterior con la incorporación de Caleb Homesley. El escolta estaodunidense, que cuenta con una ampia experiencia en el baloncesto europeo, puede aportar recursos ofensivos de nivel, con capacidad de generarse sus propios tiros y ser una amenaza constante desde el perímetro.

En cuanto a su rendimiento, Homesley ya demostró su nivel en la Liga Endesa durante la temporada 2024-25 con Gran Canaria, donde promedió 13,1 puntos, 1,9 rebotes y 2,2 asistencias en menos de 20 minutos por partido, alcanzando además 11,3 de valoración media. En la última campaña, en el Bahçeşehir Koleji, firmó en EuroCup alrededor de 11 puntos, 2,6 rebotes y más de 2 asistencias por encuentro.

El encaje de Caleb Homesley en Casademont Zaragoza

La llegada de Caleb Homesley responde claramente al perfil que buscaba Casademont Zaragoza en el mercado. El club necesitaba un jugador exterior con capacidad para generar su propio tiro, asumir responsabilidades ofensivas y aportar puntos con regularidad. En ese sentido, el escolta estadounidense destaca encaja a la perfección, a falta de que se acople bien al equipo.

Con este fichaje, Casademont Zaragoza cubre una de sus principales necesidades, pero todavía tiene trabajo por delante en la construcción de la plantilla. Tras varias salidas importantes, el equipo sigue necesitando reforzar otras posiciones para completar un bloque equilibrado y competitivo.

Estadísticas de Caleb Homesley en la Eurocup 2025-26