Santi Yusta activa el modo Euroliga y deja atrás la ACB

Uno de los grandes nombres propios de la Liga Endesa en los últimos años está a un paso de hacer las maletas y poner rumbo a la Euroliga, según ha informado Encestando. Santi Yusta se despedirá de la competición nacional para afrontar, a sus 29 años, el gran salto de su carrera tras cinco temporadas defendiendo la camiseta del Casademont Zaragoza.

El español ya tendría nuevo destino

Santi Yusta lleva cuatro temporadas consecutivas firmando dobles dígitos de anotación con el Casademont Zaragoza. En la última elevó sus prestaciones hasta los 16 puntos y 3,8 rebotes por partido, unos números que le convirtieron en el jugador nacional más anotador de toda la Liga Endesa.

Era uno de los nombres más cotizados del mercado ACB e incluso en las últimas semanas se le había vinculado con un posible aterrizaje en Unicaja Málaga, una operación que no acabó de cerrarse. Sin embargo, Santi Yusta, formado en la cantera del Real Madrid, estaría muy cerca de poner rumbo al Anadolu Efes de Pablo Laso.

La llegada del internacional español se cerraría previo pago para desvincularse del Casademont Zaragoza y con un contrato por dos temporadas con la entidad turca. Yusta pondría fin a su etapa en el conjunto aragonés como el jugador con más partidos, puntos, valoración y minutos disputados en Liga Endesa en la historia del club.

¿Joan Sastre por Santi Yusta?

La posible marcha de Santi Yusta rumbo al conjunto de Estambul —en la que sería su primera experiencia fuera de España— podría llevar al Casademont Zaragoza a mover ficha con Joan Sastre, actualmente con contrato en La Laguna Tenerife. Por ahora, eso sí, el club aragonés solo ha anunciado un refuerzo este verano: Guillem Vives, llegado desde la Penya, después de confirmar a Gonzalo García de Vitoria como nuevo entrenador.

Salidas de Casademont Zaragoza