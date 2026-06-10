La etapa de Ibon Navarro al frente de Unicaja ya forma parte del pasado y la dirección deportiva encabezada por Juanma Rodríguez trabaja a contrarreloj en dos frentes clave: elegir al nuevo entrenador y reforzar una plantilla que afronta un verano de profundos cambios. En ese escenario, y según informa La Central ACB, el club malagueño tendría muy avanzada la incorporación del cupo nacional más codiciado del mercado, un movimiento que supondría un importante golpe sobre la mesa.

Santi Yusta cerca (muy cerca) de Unicaja

Santi Yusta se ha convertido en los últimos tiempos en el cupo nacional más codiciado del mercado de la Liga Endesa. El alero internacional con España, a sus 29 años, ha firmado temporadas muy destacadas con el Casademont Zaragoza, consolidándose como uno de los mejores jugadores nacionales del pasado curso con promedios de 16 puntos (máximo anotador nacional del curso), 3,8 rebotes y 1,7 asistencias en 26 minutos de juego.

Su etapa en la capital aragonesa ha llegado a su fin y, desde hace semanas, explora la posibilidad de incorporarse a un nuevo proyecto en el que volver a ser una pieza clave. Varios equipos de la Liga Endesa han valorado su fichaje —entre ellos Baskonia y Real Madrid—, aunque todo apunta a que Unicaja Málaga ha tomado la delantera al resto de pretendientes y ya trabaja en los últimos detalles para cel club malagueño trabaja en la reconstrucción del equipo entre la elección del nuevo entrenador y la llegada de piezas clave para la próxima temporadarrar una incorporación de gran nivel.

Con contrato en vigor hasta junio de 2027, Unicaja deberá negociar su salida con el Casademont Zaragoza, ya que el jugador cuenta con una cláusula de rescisión de 400.000 euros. Aun así, Santi Yusta podría convertirse en el primer fichaje del conjunto malagueño de cara a la temporada 2026-27. Su posible marcha de Zaragoza pondría fin a una etapa clave en su carrera, tras cinco temporadas defendiendo la camiseta del club aragonés y consolidándose como uno de los grandes referentes del proyecto.

Unicaja Málaga sigue sin entrenador

Tras la oficialización de la salida de Ibon Navarro, las oficinas de Unicaja trabajan a contrarreloj en la búsqueda de su nuevo entrenador. El primer nombre que se valoró fue el de Moncho Fernández, aunque el técnico gallego continuará al frente del Bàsquet Girona (con opciones de disputar Europa). Posteriormente, la opción de Pablo Laso cobró fuerza, pero su salida del Anadolu Efes no está clara tras descartarse la llegada de Luca Banchi.

En este contexto, ya a mediados de junio y con incorporaciones como Pantzar y Yusta encarriladas, el gran objetivo del club andaluz pasa por definir quién será el encargado de liderar el nuevo proyecto desde el banquillo.

Trayectoria de Santi Yusta