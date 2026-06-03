Aunque todavía no existe un anuncio oficial, la etapa de Ibon Navarro al frente de Unicaja Málaga parece haber llegado a su fin. Todo apunta a que el técnico vitoriano pondrá rumbo al Estrella Roja para cumplir uno de sus grandes objetivos profesionales: dirigir en la Euroliga. Su salida obligará a la dirección deportiva cajista a activar la búsqueda de un nuevo líder para el banquillo. Mientras se multiplican los nombres de posibles candidatos, el director general Juanma Rodríguez tiene claras las prioridades para la sucesión: incorporar a un entrenador con experiencia en la ACB y ofrecerle un proyecto estable, con un contrato de al menos dos temporadas.

Favorito en Unicaja entre todos los rumores

Desde que se conoció que Ibon Navarro no continuará al frente de la entidad de Los Guindos, han sido numerosos los nombres que han surgido en las últimas horas como posibles sustitutos, algunos de ellos incluso sin haber estado nunca en los planes iniciales de Juanma Rodríguez. La lista de candidatos para dirigir al conjunto verde y morado incluye entrenadores de primer nivel como Jaume Ponsarnau, Diego Ocampo, Pablo Laso, Txus Vidorreta, Jaka Lakovic o Gerard Encuentra.

Sin embargo, dentro de ese abanico de opciones, hay un nombre que habría tomado ventaja y se situaría en la pole position para ocupar el banquillo cajista y suceder al técnico vitoriano.

El técnico que más consenso genera en este momento es Moncho Fernández, actual entrenador de Bàsquet Girona. En el club valoran especialmente su estilo de juego, su profundo conocimiento de la Liga Endesa y del mercado nacional, así como su perfil de entrenador de club, capaz de construir proyectos a medio plazo. Se trata de una opción que gusta, y mucho, dentro de la dirección deportiva. Sin embargo, ese respaldo no implica que su elección esté cerrada, ya que el proceso de decisión continúa abierto y no se descartan otros escenarios en la carrera por el banquillo cajista.

Hacer oficial la salida de Ibon Navarro

El primer paso clave que deberá dar Unicaja Málaga será hacer oficial la salida de Ibon Navarro y cerrar el acuerdo para la rescisión del año de contrato que aún le restaba al técnico vitoriano. A partir de ese momento, el club podrá avanzar en el anuncio de su nuevo entrenador y dar forma a un proyecto que, además, se espera que incluya numerosos movimientos en la plantilla a lo largo del verano.

¿Alberto Miranda tapado?

La otra gran incógnita se centra en el futuro de uno de los técnicos ayudantes más relevantes de la Liga Endesa. Alberto Miranda, mano derecha de Ibon Navarro y también campeón de Europa con Alemania como asistente de Álex Mumbrú, podría seguir los pasos del entrenador vitoriano y acompañarlo en su posible llegada al Estrella Roja.

Sin embargo, tampoco se descarta que su situación dé un giro y que el propio Unicaja lo contemple como una opción interna para liderar el nuevo proyecto, convirtiéndolo en uno de los candidatos al banquillo principal del conjunto malagueño.