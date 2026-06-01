Sin playoffs de Liga Endesa, sin Ibon Navarro y su plan y sin margen para la improvisación. En Unicaja Málaga ya se ha activado la maquinaria para encontrar al relevo del técnico vitoriano, cuyo futuro apunta con fuerza hacia la Euroliga. Con su salida prácticamente asumida, la dirección deportiva encabezada por Juanma Rodríguez trabaja en la búsqueda del entrenador ideal para liderar el próximo proyecto, dejando una primera gran pregunta: ¿qué estilo de juego buscan para el futuro?

Primeros nombres en Unicaja para sustituir a Ibon Navarro

El reto no es menor. El nuevo técnico deberá recoger el testigo de una de las etapas más exitosas de la historia reciente del club, marcada por la conquista de siete títulos y la consolidación de Unicaja como una de las grandes referencias del baloncesto español y europeo. El objetivo ahora pasa por acertar con el perfil que permita mantener la ambición competitiva y seguir impulsando el crecimiento de un equipo que ha alcanzado cotas históricas bajo el mando de Navarro.

Desde hace días, las oficinas de Los Guindos acumulan ofrecimientos de entrenadores interesados en hacerse cargo del proyecto, aunque en el club no hay prisa por tomar una decisión. La intención es analizar con detenimiento cada candidatura, valorando los pros y los contras de cada perfil antes de dar el paso definitivo.

Lo que sí parece claro es la hoja de ruta marcada por Juanma Rodríguez, director deportivo de Unicaja, siempre en sintonía con el presidente Antonio Jesús López Nieto. La prioridad pasa por encontrar un técnico capaz de dar continuidad al legado de Ibon Navarro, manteniendo la identidad, la filosofía de juego y la ambición competitiva que han llevado al club a vivir una de las etapas más exitosas de su historia.

Gerard Encuentra candidato

Según adelanta Diario SUR, la lista de candidatos que maneja Unicaja es amplia y reúne perfiles muy distintos entre sí. Algunos de los nombres que han aparecido en escena, incluso, tienen contrato en vigor con sus respectivos clubes, lo que añade dificultad a cualquier posible operación.

Uno de los primeros técnicos vinculados al banquillo cajista es Gerard Encuentra, actual entrenador de Hiopos Lleida. El técnico catalán renovó hace apenas unos meses su compromiso con la entidad leridana hasta junio de 2029, consolidando así un proyecto que ha crecido de su mano en las últimas temporadas. Pese a su juventud, Encuentra ya acumula una trayectoria destacada y ha demostrado personalidad y capacidad para competir en la Liga Endesa. Sin embargo, su reciente renovación y el contexto actual hacen que, a día de hoy, su llegada a Unicaja parezca una opción complicada de materializar a corto plazo.

¿Jaume Ponsarnau, Veljko Mrsic y Pablo Laso son opciones?

No solo el nombre de Gerard Encuentra aparece en el radar de Unicaja Málaga como posible sustituto de Ibon Navarro. Según informa Diario SUR, el abanico de opciones es más amplio y llega hasta cinco alternativas adicionales que el club estaría siguiendo con atención.

Entre ellas figura Moncho Fernández, actual técnico de Bàsquet Girona, así como Veljko Mrsic, otro de los perfiles valorados por su experiencia en distintas ligas del continente. También aparece el nombre de Jaume Ponsarnau, al frente de Surne Bilbao Basket, y el de Pablo Laso, actualmente en el banquillo de Anadolu Efes.

Cierra la lista el actual seleccionador alemán, Álex Mumbrú, al frente de la Selección de Alemania de baloncesto, un perfil con experiencia tanto en clubes como en selecciones y que completa un grupo de candidatos muy diverso sobre el papel.

Unicaja Málaga y Barça Basket: dos banquillos muy deseados

Se trata de opciones complejas en todos los casos, ya sea por contratos en vigor o por la situación actual de muchos de los entrenadores mencionados. Aun así, en Unicaja son conscientes de que el banquillo cajista es un destino atractivo y que, junto al del Barça Basket, será uno de los grandes focos de movimiento en los despachos de la Liga Endesa.

La principal condición que marcará la decisión en la oficina de Los Guindos será el profundo conocimiento de la ACB, un requisito que, en mayor o menor medida, cumplen todos los técnicos que han ido apareciendo como posibles recambios de Ibon Navarro.

Se avecinan semanas de rumores constantes y de nuevos nombres en la órbita cajista, en un proceso que se espera largo y lleno de alternativas antes de concretar el relevo definitivo en el banquillo.



