La Euroliga ha bajado el telón con el Olympiacos coronándose en Atenas tras imponerse al Real Madrid, mientras la NBA encara su gran final entre New York Knicks y San Antonio Spurs. Tras ello llegará el Draft y se abrirá de lleno el mercado de la agencia libre, tanto en Estados Unidos como en Europa. En ese contexto de movimientos y reajustes, varios jugadores podrían poner fin a su etapa en Norteamérica y volver a cruzar el Atlántico con destino a la Euroliga.

Los objetivos NBA que pueden aterrizar en Euroliga

Guerschon Yabusele

Equipo 25-26 : New York Knicks y Chicago Bulls

: New York Knicks y Chicago Bulls Equipos NBA en su carrera : Celtics, 76ers, Knicks, Bulls

: Celtics, 76ers, Knicks, Bulls Ganancias en la NBA : 16,1 millones de dólares

: 16,1 millones de dólares Equipos Euroliga en el pasado : ASVEL, Real Madrid

: ASVEL, Real Madrid Edad : 30

: 30 Posición : ala-pívot

: ala-pívot Nacionalidad: Francia

Con la agencia libre a punto de abrirse, la etapa del jugador de Dreux en la NBA podría llegar a su fin. Será entonces cuando el interior explore sus opciones, ya sea para firmar un nuevo contrato en la liga norteamericana o, por el contrario, regresar a la Euroliga, donde varios proyectos importantes siguen de cerca su situación, entre ellos Dubai Basketball, ASVEL y Hapoel Tel Aviv.

Guerschon Yabusele mantiene un gran cartel en Europa tras su destacada etapa en el Real Madrid, pero el internacional francés priorizaría, al menos en un primer momento, continuar en la NBA. Incluso quedaría por ver cómo evoluciona su situación, con especial atención a lo que pueda ocurrir en Chicago Bulls.

Mo Bamba

Equipo 25-26 : Toronto Raptors, Utah Jazz

: Toronto Raptors, Utah Jazz Equipos NBA en su carrera : Magic, Lakers, 76ers, Clippers, Pelicans, Raptors, Jazz

: Magic, Lakers, 76ers, Clippers, Pelicans, Raptors, Jazz Ganancias en la NBA : 39,7 millones de dólares

: 39,7 millones de dólares Equipos Euroliga en el pasado : sin participación

: sin participación Edad : 28

: 28 Posición : pívot

: pívot Nacionalidad: Estados Unidos, Costa de Marfil

En varias ocasiones se ha vinculado al egresado de Texas con un posible desembarco en la Euroliga. Seleccionado con el pick número 6 del Draft de la NBA de 2018, Mo Bamba nunca ha llegado a consolidarse como una pieza importante en la liga, pese a su paso por distintas franquicias.

El pívot tiene como prioridad seguir en la NBA e incluso contempla comenzar la temporada en la G League, aunque no le faltarían opciones para un primer salto al baloncesto europeo. Su físico, juventud y potencial siguen despertando interés en varios proyectos de Euroliga, pese a que todavía no ha disputado ninguna competición internacional de clubes.

Karlo Matkovic

Equipo 25-26 : New Orleans Pelicans

: New Orleans Pelicans Equipos NBA en su carrera: Pelicans

en su carrera: Pelicans Ganancias en la NBA : 3,1 millones de dólares

: 3,1 millones de dólares Equipos Euroliga en el pasado : sin participación

: sin participación Edad : 25

: 25 Posición : ala-pívot

: ala-pívot Nacionalidad: Bosnia y Herzegovina

Se trata de un caso distinto al de Yabusele o Bamba, ya que el jugador balcánico prioriza continuar en la NBA. Elegido en el pick 52 del Draft de 2022, Karlo Matković ha defendido desde 2024 la camiseta de los New Orleans Pelicans, donde ha disputado un total de 104 partidos con una media de 16 minutos por encuentro.

El interior aún tiene margen para seguir creciendo en Estados Unidos, aunque no descarta valorar otras opciones. Entre ellas, un posible regreso a Europa para estrenarse en la Euroliga, donde podría convertirse en uno de los nombres destacados de la competición. Formado en Cedevita Olimpija, también pasó por Mega Basket entre 2020 y 2022, antes de dar el salto definitivo al baloncesto estadounidense.

Jusuf Nurkic

Equipo 25-26 : Utah Jazz

: Utah Jazz Equipos NBA en su carrera : Nuggets, Trail Blazers, Suns, Hornets, Jazz

: Nuggets, Trail Blazers, Suns, Hornets, Jazz Ganancias en la NBA : 129,4 millones de dólares

: 129,4 millones de dólares Equipos Euroliga en el pasado : sin participación

: sin participación Edad : 31

: 31 Posición : pívot

: pívot Nacionalidad: Bosnia y Herzegovina

Perfiles como Jonas Valanciunas o Jusuf Nurkic podrían plantearse en un futuro cercano poner fin a su etapa en la NBA para aterrizar en la Euroliga como piezas clave en proyectos aspirantes al título. En el caso de Nurkic, elegido en el pick 16 del Draft de 2014, su carrera en la liga norteamericana ha sido sólida y longeva, aunque sin llegar a consolidarse como uno de los grandes dominadores en la posición de pívot. Tras iniciar su trayectoria en la NBA junto a Nikola Jokić, ha sido titular en proyectos como los Portland Trail Blazers o los Phoenix Suns.

Ahora, el interior bosnio se enfrenta a una decisión importante: buscar un nuevo contrato en la NBA o dar el salto a Europa para convertirse en una de las grandes estrellas de la Euroliga.

Precious Achiuwa

Equipo 25-26 : Sacramento Kings

: Sacramento Kings Equipos NBA en su carrera : Heat, Raptors, Knicks, Kings

: Heat, Raptors, Knicks, Kings Ganancias en la NBA : 21 millones de dólares

: 21 millones de dólares Equipos Euroliga en el pasado : sin participación

: sin participación Edad : 26

: 26 Posición : ala-pívot

: ala-pívot Nacionalidad: Nigeria

Es otro de los perfiles que en el pasado reciente ha estado en el radar de varios equipos de Euroliga. Formado en la Universidad de Memphis, Precious Achiuwa fue elegido con el pick 20 del Draft de la NBA de 2020, aunque todavía no ha logrado firmar una temporada de gran impacto en la liga. Este curso ha promediado 10 puntos y 6,7 rebotes con los Sacramento Kings, consolidándose como un jugador de rotación, pero sin un rol plenamente protagonista.

El interior nigeriano podría optar por buscar continuidad en la NBA con un nuevo contrato, aunque tampoco se descarta que valore un cambio de escenario y se abra a la posibilidad de aterrizar en la Euroliga, donde podría asumir un papel más relevante en la máxima competición continental.