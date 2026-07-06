Fichajes Primera FEB: Cantabria se refuerza con un canterano de este prestigioso club Euroliga 

El mercado de la Primera FEB continúa moviéndose con intensidad en la preparación de la temporada 2026/27, con los clubes reforzando sus plantillas en busca de mayor competitividad en una liga cada vez más exigente. Las incorporaciones de jugadores con experiencia internacional y recorrido en otras competiciones europeas se están convirtiendo en una tendencia habitual, como sucede con el último refuerzo de Cantabria.

Danilo Ostojić, nuevo jugador del Cantabria

El Grupo Alega Cantabria ha reforzado su juego interior con la llegada de Danilo Ostojić de cara a la temporada 2026/27 en Primera FEB. El ala-pívot serbio aterriza en Torrelavega tras una extensa trayectoria en el baloncesto europeo, aportando físico, movilidad y experiencia a un equipo que busca dar un salto competitivo e intentar pelear por el ascenso a la ACB.

Formado en la cantera del Estrella Roja, Ostojić ha competido en diferentes ligas como la serbia, polaca, griega y húngara, consolidándose como un interior versátil. En su perfil, tal y como ha detallado el club, destacan su capacidad defensiva, lectura táctica y consistencia en el rebote, además de su aportación en la pintura y en situaciones de juego abierto.

La extensa trayectoria de Danilo Ostojić antes de Cantabria

Como canterano de un club del calibre del Estrella Roja, Danilo Ostojić ha crecido en uno de los entornos más exigentes del baloncesto europeo, llegando a ser internacional con las categorías inferiores de Serbia. Desde joven dio el salto a la estructura del FMP, habitual vivero del club belgradense, y posteriormente fue acumulando minutos en equipos como Metalac, Vršac y Dynamic Belgrade, donde comenzó a consolidarse como un interior sólido en la rotación.

Su carrera dio el salto internacional con experiencias en la liga polaca (Rosa Radom), la liga griega (Charilaos Trikoupis) y posteriormente en Hungría, donde defendió a ZTE KK y Debreceni. En estas etapas se consolidó como un ala-pívot de rol físico, con aportes habituales cercanos a la decena de puntos en algunos tramos de temporada y buen impacto en el rebote y la defensa.