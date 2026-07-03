Fichajes Euroliga: Tony Parker rescata a este ex de Valencia Basket que no tenía minutos 

El ASVEL se está moviendo con fuerza en el mercado de Euroliga y su nuevo proyecto empieza a generar atención por la ambición de sus incorporaciones y el perfil de jugadores que está atrayendo. El conjunto francés, bajo la dirección de Tony Parker, busca reforzarse con experiencia en la competición y talento con pasado reciente en clubes de primer nivel, y estaría muy cerca de cerrar la llegada de un exjugador de Valencia Basket.

El ASVEL quiere cerrar el fichaje de Nate Sestina

El ASVEL de Tony Parker sigue reforzando su plantilla de cara a una nueva temporada en la Euroliga, y uno de los nombres que gana fuerza es el de Nate Sestina, tal y como ha informado el periodista Donatas Urbonas en BasketNews. El ala-pívot estadounidense está muy cerca de llegar al conjunto francés tras una campaña en el Olimpia Milano, donde su participación estuvo condicionada por problemas físicos y una menor continuidad en pista.

A pesar de ello, Nate Sestina llega con experiencia en la máxima competición europea, donde ya ha disputado varias temporadas en la élite, entre ellas su paso por el Valencia Basket. El interior estadounidense puede aportar tiro exterior y juego abierto en ataque. De confirmarse su llegada, podría convertirse en una pieza interesante del nuevo proyecto de Tony Parker en el ASVEL.

El paso de Nate Sestina por Valencia Basket: de más a menos

Nate Sestina tuvo un paso discreto por el Valencia Basket, donde no llegó a consolidarse dentro de la rotación del equipo. El ala-pívot estadounidense participó en 66 partidos oficiales con la camiseta taronja, aunque su presencia fue muy irregular en la última etapa, especialmente en la ACB, donde apenas tuvo protagonismo por la limitación de cupos de extracomunitarios.

En la Euroliga, su aportación tampoco fue determinante, con promedios en torno a los 2 puntos y 2 rebotes en los pocos minutos de juego que dispuso. Llegó en el verano de 2024, pero nunca terminó de encajar en el sistema ni de encontrar continuidad, lo que llevó a una rescisión de contrato de mutuo acuerdo y a su salida del club tras una etapa corta y sin el impacto esperado, sobre todo con la llegada de Pedro Martínez.

Movimientos del ASVEL Villeurbanne para la Euroliga 2026-27