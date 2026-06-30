UCAM Murcia aprovecha las múltiples salidas en Barça Basket y anuncia un gran fichaje 

El mercado de la ACB empieza a moverse con fuerza y uno de los grandes focos está puesto en el Barça Basket, que afronta un verano de profundos cambios en su plantilla. Entre salidas, reajustes y decisiones estratégicas, el conjunto azulgrana se prepara para una reestructuración que marcará el rumbo del nuevo proyecto. Con tanto movimiento hay clubes que se han aprovechado como UCAM Murcia, con un refuerzo que puede aportar en el perímetro.

UCAM Murcia anuncia el fichaje de Juani Marcos

El UCAM Murcia ha cerrado el fichaje de Juani Marcos, que llega procedente del Barça Basket con un contrato de dos temporadas, hasta junio de 2028. A sus 25 años, el base argentino apuesta por un nuevo proyecto en el que espera ganar protagonismo tanto en la Liga Endesa como en competición europea, tras desvincularse del conjunto azulgrana, con el que aún tenía contrato en vigor.

Juani Marcos ha ido creciendo en las últimas temporadas, especialmente durante su etapa en el Bàsquet Girona, donde firmó promedios de 8,3 puntos y 4,3 asistencias por partido. En su último curso con el Barça Basket disputó 39 encuentros en ACB, con 4,5 puntos y un destacado 44,6 % en triples, además de 1,8 asistencias por choque.

El aporte de Juani Marcos en UCAM Murcia y su papel en la planificación

La llegada de Juani Marcos supone un refuerzo importante para la dirección de juego del UCAM Murcia. El base argentino destaca por su capacidad para organizar el ataque, su lectura del pick and roll y su acierto exterior, especialmente desde la línea de tres puntos. Además, aporta energía defensiva y versatilidad, cualidades que encajan bien en un equipo que busca intensidad y ritmo competitivo.

Este fichaje se enmarca dentro de la planificación del UCAM Murcia, que sigue apostando por jugadores jóvenes con proyección, pero ya contrastados en la competición. El club universitario continúa construyendo un proyecto equilibrado, combinando talento emergente con piezas consolidadas, con el objetivo de mantenerse competitivo en ACB y dar un paso adelante en Europa.

Todas las salidas del Barça Basket