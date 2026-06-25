El plan Jasikevicius: De ver perder al Barça Basket a confirmar tres fichajazos Euroliga con Fenerbahce

Jasikevicius ha sido una de las caras reconocidas que no se han querido perder la final de la Liga ACB entre Valencia Basket y FC Barcelona, en la que el conjunto valenciano se impuso por 3-1 en la serie. El técnico del Fenerbahçe es noticia en el mercado de la Euroliga después de que su club haya cerrado prácticamente tres grandes refuerzos para el próximo curso, a falta solo de la oficialidad.

Fenerbahçe cerca de fichar a Shane Larkin

Tal y como ha informado Eurohoops, el Fenerbahçe ha alcanzado un acuerdo para incorporar a Shane Larkin como uno de los grandes movimientos del mercado de verano en Europa. El base, que llegará desde Anadolu Efes, ha tenido una temporada marcada por problemas físicos en la que solo ha podido disputar 12 partidos de Euroliga, pero aun así ha logrado promedios de 15,2 puntos y 4,2 asistencias por partido.

Shane Larkin aterrizará en Fenerbahçe con un historial de máximo nivel: dos títulos de Euroliga consecutivos con Efes (2021 y 2022) y presencia en el Equipo del 25.º Aniversario de la competición. Su fichaje refuerza el objetivo del club turco de volver a dominar Europa, aportando experiencia, anotación exterior y capacidad de dirección en un proyecto que busca pelear por un tercer gran título continental en la temporada 2026-27 bajo las órdenes de Jasikevicius.

Shavon Shields llegará como refuerzo para Fenerbahçe

Además de la incorporación de Larkin, Fenerbahçe ha cerrado el fichaje de Shavon Shields, que llega procedente del Olimpia Milano tras firmar un contrato de dos temporadas, hasta junio de 2028. El alero ha promediado en Euroliga en torno a 11 puntos por partido en sus últimas campañas con el conjunto italiano, consolidándose como uno de los jugadores más consistentes en ambos lados de la pista.

Shavon Shields aportará experiencia al Fenerbahçe como uno de los jugadores veteranos de la Euroliga, tras llegar a la competición en 2020 y convertirse en pieza clave del Olimpia Milano, donde ha logrado dos títulos de liga y la copa italiana. Con pasado en equipos como Ratiopharm Ulm y Virtus Bologna, el danés reforzará el proyecto de Jasikevicius con el objetivo de volver a reinar en el continente.

Braxton Key completará el triplete de Fenerbahçe

Para cerrar el triplete de fichajes, Braxton Key está muy cerca de cerrar su incorporación al Fenerbahçe para las próximas dos temporadas, con un salario de más de un millón de euros por año. El jugador llega tras destacar en Valencia Basket, donde ha promediado alrededor de 6 puntos y 3,5 rebotes por partido, ganándose un rol como gran defensor en la Euroliga.